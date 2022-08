Fahrbericht Lexus NX 450h+ : Schwelgen im Lexus

So richtig in den Köpfen der Leute angekommen ist die Edelmarke von Toyota anscheinend noch nicht. Ob das ein Amerikaner sei, fragt der Mann an der Zapfsäule, wie er darauf kommt, können wir nicht sagen. Aber es schwingt eine gewisse Bewunderung mit. Die ist verständlich, der neue Lexus NX ist rundherum wohlgeraten. Das Pluszeichen im Modellnamen 450h+ steht für die Steckdose, denn er ist der erste Plug-in-Hy­brid (PHEV) der Baureihe, der Vollhy­brid trägt die Bezeichnung 350h und ist etwas weniger stark. Beim PHEV gesellt sich zu einem Vierzylinder-Benziner mit 185 PS aus 2,5 Liter Hubraum ein knapp ebenso starker Elektromotor, beide wirken auf die Vorderräder. Ein weiterer Elektromotor mit im Vergleich bescheidenen 54 PS treibt die Hinterachse an. Alles zusammen ergibt sich eine Systemleistung von 309 PS.

Die technischen Daten stimmen weitgehend mit denen des RAV4 von Toyota überein, der ähnlich alltagstauglich, aber weniger exaltiert als der Lexus ist. Vorausfahrende, die in den Rückspiegel schauen, grüßt der NX mit einem breiten Grinsen auf seinem riesigen Kühlergrill, die LED-Scheinwerfer sind dabei schelmisch zugekniffen.