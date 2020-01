Fahrbericht Škoda Kamiq : Kamiq, sah und siegte

Der Nachbar ist ein netter, bodenständiger. Geht tagsüber seiner hauptberuflichen Beschäftigung nach, bestellt abends seinen Acker und offeriert das geerntete Obst den Anwohnern rechts und links und gegenüber. Sein pragmatisch ausgerichteter Fuhrpark war nie besonderer Rede wert, doch eines Tages kam er und verriet seinen tiefsten Wunsch: Einen Škoda Yeti wollte er haben. Hat er inzwischen auch, schon länger, und ist rundum zufrieden. Solides Auto, genialer Name, auf dem Weg zu einer kleinen Ikone. In der Marketingabteilung der Tschechen muss aber irgendjemand auf die Idee verfallen sein, solch ein eckiges Fahrzeug passe nicht mehr in die Zeit, und der Name sei auch nicht weiter schützenswert. Seither müssen Kunden mit depperten roq und iaq und miq leben.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Kurzes Quiz: Welcher ist welcher? Weil das draußen niemand mehr auseinanderhalten kann, sei ein wenig Hilfe angeboten. Der Kodiaq ist das große SUV, der Karoq das mittlere, und jetzt fährt Kamiq vor, das dritte und kleinste Familienmitglied der beeindruckend erfolgreichen Marke aus dem VW-Konzern. Wir schreiben bewusst nicht Billigmarke, denn die ist Škoda längst nicht mehr, viele Lacke und diverse Annehmlichkeiten müssen extra bezahlt werden. Aber preiswert ist sie wohl noch immer, und sie trotzt voller Selbstvertrauen allen in Wolfsburg kolportierten Einbremsversuchen. Mit dem Kamiq wird die Brust kaum schmaler werden. Er basiert auf dem ebenfalls neuen Škoda Scala, baut aber sechs Zentimeter höher und passt mit seiner Länge von 4,24 Metern bestens ins städtische Getümmel. Allradantrieb gibt es nicht, die Kraft gelangt stets über die Vorderräder auf die Straße.

Die Designer haben ihm ein halbwegs schnittiges Kleid geschneidert, das weder aneckt noch untergeht. Die Front mit den für Tagfahr- und Abblendlicht geteilten Scheinwerfern verwendet auch Citroën, sie sind am Škoda nicht schöner, erhellen die Fahrbahn aber gleichmäßig und gut.

Innen spielt der Kamiq alle Trümpfe aus, die das auch die Geschwister VW T-Cross und Seat Arona versorgende Volkswagen-Regal zu bieten hat. Die Ergonomie ist angenehm, die Verarbeitung gut, die Materialauswahl auf erquicklichem Niveau und die Atmosphäre zwar nicht heißblütig, aber sympathisch. Die hohe Sitzposition erleichtert Zustieg und Übersicht, und weil Lenkrad wie Sitze mannigfaltig verstellbar sind, passen Groß und Klein hinein. Erfreulich luftig fällt die Raumausbeute auf der Rückbank aus, der relativ große Radstand zahlt sich hier aus. Freilich ist man zu viert besser unterwegs als zu fünft, der Platz hinten in der Mitte ist wegen des hohen Tunnels nur beschränkt zumutbar. In den Kofferraum passt alle Ware des täglichen Bedarfs ohne Mühe, und wer mehr benötigt, klappt die Rücksitzlehnen geteilt oder vollständig um. Es entsteht denn allerdings eine leicht ansteigende Ladefläche.