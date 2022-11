Fahrbericht Škoda Enyaq Coupé : Mit dem Mut der Mamba

Die Welt der Elektroautos wird bunter. Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch SUV-Coupés kommen. Ausgerechnet Škoda drängt früh in diese verheißungsvolle Nische. Es hakt aber an Alltäglichem.

Dieser Škoda ist eine schräge Angelegenheit. Natürlich, er ist ein Coupé. Halt, es geht um die Entwicklung. Die Linien ihres elektrischen Enyaq haben die Designer erst schräg gezeichnet, dann jedoch im klassischen Format mehr Marktchancen entdeckt. So kam, obgleich später fertig, zunächst die Limousine in den Verkauf und erreicht ihre Kundschaft offenbar recht gut. Wie üblich spielt der VW-Konzern seine Familiengröße aus und schiebt Derivate nach. Ob ID 4 oder Enyaq, ob ID 5 oder Enyaq Coupé, Ge­schmacksache. Wir hätten eine eindeutige Antwort. So oder so handelt sich der Käufer lange Lieferzeiten ein. Und ein Fahrzeug von mächtigem Format, dessen Designführung das wahre Ausmaß kaschiert. Für die Stadt ist ein so raumgreifendes Elek­troauto eigentlich nichts, auf der Langstrecke hingegen sind Platz und Komfort Trümpfe, es herrscht also verkehrte Welt.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Doch der Kunde ist König. Die neumodische Kategorie der SUV-Coupés erzielt bekanntlich ansehnlichen Erfolg. Da diese Spezies tendenziell von Menschen mit Freude am Speziellen erkauft wird, geht Škoda in die Vollen. Als RS tritt er mit 299 PS und 460 Nm Drehmoment an. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 180 km/h festgelegt, in der Welt des Elektroautos ist das schnell. Schnell schmilzt dort oben freilich der Akkustand, es ist ein eklatanter Verbrauchsunterschied feststellbar, ob dauerhaft 120 oder 140 km/h anliegen. Wir sehen dies auch an unserem Test mit dem ID 4, den der Kollege seinerzeit auf Sparflamme betrieben hatte und mit durchschnittlich 19,1 kWh auskam. Wir liegen jetzt im Normalbetrieb mitsamt Autobahn höher und waren öfter laden. Die meisten werden wohl grundsätzlich langsamer fahren, um weiter zu kommen. Im Topmodell ist die größere der angebotenen Batterien verbaut, sie hat 77 kWh Energiegehalt netto und verspricht nach Norm um 520 Kilometer Reichweite. Die Realität liegt wie üblich darunter, trotz des niedrigen cW-Werts von 0,23. Wir erreichten 360 Kilometer. Günstigere Varianten mit 58 kWh-Akku, maximal 160 km/h und Heckantrieb sollen folgen, der forsche RS setzt auf Allradantrieb.