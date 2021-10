Fahrbericht Hyundai Tucson : Aufgepasst, Tiguan!

Wer hätte vor Jahren gedacht, dass Volkswagen und Hyundai heute beinahe in einem Atemzug genannt werden? Der Autohersteller aus Fernost holt kräftig auf, und das neue SUV Tucson ist ein ernsthafter Gegenspieler des Marktführers Tiguan. Den jetzt 4,50 Meter langen Tucson hat Hyundai seit 2004 im Modellprogramm, er hieß zwischenzeitlich ix35, wird nun aber unter dem Namen der Stadt in Arizona weltweit vertrieben. Gaben sich die drei Vorgänger optisch eher zurückhaltend, ist das Design der vierten Generation geradezu gewagt. Die hohe Front mit im Kühlergrill versenkten Tagfahrleuchten, scharfe, wie ein Z geformte Sicken in den hinteren Seitentüren und die beeindruckende Lichtsi­gnatur am Heck machen Eindruck. Die neuen Linien werden jedoch nicht jedem gefallen. Die Reaktionen, die wir sammelten, waren aber durchweg positiv. Für den Antrieb sorgen Benziner, Diesel, ein steckerloser Vollhybrid und – ganz neu – ein Plug-in-Hybrid. Letzterer war 14 Tage zu Gast in der Redaktion.

Die Kombination aus 180 PS starkem 1,6-Liter-Turbobenziner und Elektromotor sorgt für eine Systemleistung von 265 PS und 350 Newtonmeter maximales Drehmoment. Damit ist der Plug-in-Hy­brid der derzeit leistungsstärkste und teuerste Tucson. Die Preise beginnen bei selbstbewussten 42.350 Euro. Der für die übrigen Motorisierungen als Option verfügbare Allradantrieb ist hier obligatorisch. Die Ausstattung ist reichhaltig: Spurhaltung, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung und Fernlichtassistent sind ebenso wie Zwei-Zonen-Klimaanlage, Rückfahrkamera, Parksensoren am Heck, Apple CarPlay und Android Auto, zwei USB-Anschlüsse hinten sowie dreigeteilt umklappbare Rücksitzlehne schon in der Basisversion an Bord.