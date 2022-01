Fahrbericht Hyundai Bayon : Kleiner Lückenfüller

Die koreanischen Autobauer schaffen es immer wieder, zu verblüffen. Mal bekommt man enorm viel Auto fürs Geld, mal ein ungewöhnliches Design. Mit dem ­Bayon gelingt Hyundai sogar das Kunststück, sein Programm mit äußerst scharfen Kanten abzurunden. Das Modell, der Name ist der französischen Stadt Bayonne nachempfunden, soll eine Lücke schließen, die außer dem Hersteller selbst kaum einer entdeckt hat. Er basiert auf dem i20 und ist damit das kleinste SUV im Programm, zumindest dem Aussehen nach, denn ein Allradantrieb ist nicht erhältlich. Der Bayon ist aber ein gutes Stück größer als sein Schwestermodell, er erreicht fast die Maße des Kona, der vordem der kleinste Crossover im Angebot war.

Schönheit liegt im Auge des Betrachters, objektiv ist der Bayon von exzentrischer Gestalt. Vorn fällt sofort das Vier-Augen-Prinzip von Hyundai auf, das schlitzförmige Tagfahrlicht sitzt eine Handbreit oberhalb der Scheinwerfer, sodass man nicht recht weiß, welches Auge man zuerst anstarren möchte. Seitlich erinnert er an einen Spaltkeil, von hinten an den Holzklotz, in den jener getrieben wurde. Am Heck müssen wir etwas verweilen und den Trick mit dem Knick bewundern. Unterhalb des Fensters geht die Klappe in Schwarz weiter und täuscht eine große Glasfläche vor. Beim Blick in den Rückspiegel wird freilich klar, dass Blech nicht durchsichtig ist.