Fahrbericht Genesis GV 70 : Fragen über Fragen

Das Emblem erkennt kein Mensch. Aber viele schauen hin. Die von Hyundai initiierte Marke will sich in der Liga von Audi etablieren. Das gelingt von Anbeginn bemerkenswert gut.

Die jüngere Zeit hat neue Automarken gebracht, und es werden alsbald noch frische hinzukommen. Aus den Vereinigten Staaten läuft sich Fisker warm, aus Vietnam drängt Vinfast auf den Markt, diverse weitere Start-ups haben große Pläne, nicht alle gehen auf. Auch die Herauslösung einer Submarke aus einem etablierten Konzerngebilde hat Konjunktur. Polestar ist die forsche Truppe aus dem Hause Volvo, Cupra die wilde Schar mit den spanischen Wurzeln von Seat, und Genesis . . . Ja, Preisfrage, wohin gehört Genesis?

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Fortgeschrittene Semester mit Mainstream-Rock-Gedächtnis denken „I can’t dance“, doch bevor sie sich im Land of Confusion verlieren, sei ihnen gesagt: Genesis ist eine mit gehobenen Ansprüchen ausstaffierte Ausgliederung von Hyundai. Wenn man so will, der Audi aus Südkorea. Der hier antretende GV 70 zielt auf die Kundschaft des Q5, wobei es nicht bleibt. Das Portfolio ist aus dem Stand so breit, dass schon für nahezu jeden Wunsch etwas dabei ist.