Fahrbericht Ford Puma : Der zweite Sprung sitzt

Man kennt das ja, wenn man mit Ferrari, Lamborghini oder einem AMG GT unterwegs ist. Wo immer man auftaucht, bilden sich kleine Rudel und es entspinnen sich schöne Gespräche. Ort der Begegnung ist diesmal der Parkplatz eines Penny-Supermarkts auf dem Lande, ein belegtes Brötchen in der angehängten Bäckerei unterbricht die Testfahrt. Als wir zum Auto zurückkommen, sehen wir sie schon: Vater, Mutter, Tochter. Eine halbe Stunde harren sie aus, jetzt nehmen sie all ihren Mut zusammen und fragen: Ist das Ihrer? Wir lassen sie anschauen und anfassen, beantworten die Fülle an Fragen, so gut wir können, die Kleinfamilie ist aus dem Häuschen.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Beim Händler gebe es bislang nur Prospekte, sie wollten unbedingt einen kaufen, nach dieser ersten zarten Berührung erst recht. Wir können das nachvollziehen. Ford ist mit dem neuen Puma ein gutbürgerliches Auto im besten Sinne gelungen, mit vielen verführerischen Zutaten. Die Konkurrenz darf staunen und ein wenig zittern, die im eigenen Haus in Form des Fiesta freilich auch. Im März beginnt die Auslieferung.

Puma, da war doch was? Richtig. Mit dem Namen verbinden Freunde von Ford ein Coupé für jedermann, besser gesagt für jederfrau, mit dem sich für kleines Geld an der großen Welt der Sportwagen schnuppern ließ. Rasch erwarb es sich ein Image als Friseusen-Porsche, Ende 2001 entschlief es sanft. Flach kauernd lässt sich heute offenbar nicht mehr viel erreichen, deshalb fährt der zu neuem Leben erweckte Puma im Stil eines SUV. Seine Karosserie ist freundlich-flott gezeichnet, mit den auffällig weit oben plazierten Scheinwerfern blickt er aggressionsfrei in die Zukunft. In der Größe fährt er zwischen Fiesta und Focus, und weil wir mit ihm sowohl in der Stadt als auch auf einer Fernfahrt unterwegs waren, können wir sagen, dass er in beide Welten passt.

Das Material changiert zwischen hart und weich

SUV sind so beliebt, weil man in ihnen stets höher und zumeist bequem sitzt. Der Puma erfüllt beides. Die Fahrposition passt angenehm zu Pedalen, Lenkrad und Hebeln. In dem uns überlassenen Modell ST zeigten die Sitze guten Seitenhalt, die Oberschenkelauflage wünschten wir uns indes länger. Die Komfort- und Sicherheitsausstattung befriedigt viele Wünsche. Die Sitzheizung spricht flink an und merkt sich, ob auf neuer Fahrt wieder jemand dort sitzt. Auch Heizungen für Lenkrad und Frontscheibe gibt es, alle Achtung. Digitale Armaturen und ein in der Mitte aufgepflanzter Bildschirm sind mit vielleicht etwas einfallsloser, aber klarer Grafik angerichtet, nur die Anzeige von Rekuperation und Elektrounterstützung ist kaum erkennbar. Das Material changiert zwischen hart und weich, das geht in Ordnung, ebenso die Verarbeitung. Ja, mehr Pep ließe sich servieren, aber derlei ist auch eine Frage der Preisklasse.

Nützliche Ablagen komplettieren die Habenseite, kaum zu treffende Winzigtasten trüben das Bild. Die Verkehrszeichenerkennung erkennt wenig und rät viel. Hinten reisen Kinder gut mit, von 1,80 Meter Körpergröße an wird es eng, auch hier ist die Beinauflage knapp. Für alle ein Genuss ist die Bang-&-Olufsen-Musikanlage. Um die Sicherheit kümmert sich eine Armada an Assistenten, die von zwölf Ultraschallsensoren, drei Radarsystemen und zwei Kameras gespeist wird. Aktive und passive Schutzfunktionen führen zu fünf Sternen im europäischen NCAP-Unfalltest, mithin zur Höchstnote.