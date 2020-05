Fahrbericht Ford Kuga Hybrid : König Kuga, der Milde

Warum SUV so beliebt sind, ist rasch erzählt. Die meisten Leute mögen sie, weil sie kompakt und sparsam sind. Gekauft werden nämlich vor allem kleine Modelle, etwa der Ford Kuga. Der ist seit 2008 ein Erfolgsmodell und wird nun in der dritten Auflage angeboten. Wobei sich darüber streiten lässt, ob ein Auto mit nur einer angetriebenen Achse, unter das bis zum Boden nicht mehr als ein aufgestelltes Handy passt, überhaupt ein SUV ist. So könnte man den Kuga auch schlicht als leicht erhöhte Version des Focus ansehen, mit dem er sich die Plattform teilt. Den Kuga gibt es zwar auch mit Allradantrieb, aber nicht in der hier gefahrenen Version.

Lukas Weber Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Dieser Testwagen ist die Light-Ausführung der Hybridisierung ohne Anschluss an das Stromnetz. Sie nennt sich „2,0 l Eco Blue Hybrid“ in der luxuriösesten Ausstattungsvariante namens Vignale. Jene wartet mit so ziemlich allem auf, was nützlich sein kann, und hat die famose Frontscheibenheizung von Ford. Ganz so knuffig und kompakt wie der erste Kuga ist der neue indessen nicht mehr. Denn die Generation drei ist nochmals in Länge und Breite gewachsen, dafür ist der Kuga aber etwas flacher geworden. Von außen fällt vor allem das von einem enormen Kühllufteinlass gezeichnete Gesicht auf, das gehässige Grinsen erfreut uns.

Es gibt Autos, die sofort sympathisch sind, wenn man sich hineinsetzt – alles passt, Platz nehmen und sich wohl fühlen. Der Kuga gehört nicht dazu, er gefällt stattdessen auf den zweiten Blick. Nach dem Einstieg in angenehmer Höhe beginnt die Suche nach der optimalen Sitzposition, dass die Einstellung nie gänzlich zufriedenstellt, kann freilich auch am Fahrer liegen. Objektiv sind die Sitzflächen zu kurz, und den Lehnen mangelt es an Seitenhalt. Die Rundumsicht leidet etwas unter den dicken Dachsäulen, andererseits kommt so ein Gefühl der Geborgenheit auf. Hochfester Stahl macht das Fahrzeug verwindungssteif und sicher, und tatsächlich sammelte der Kuga fünf Sterne im Crashtest.

Große Menschen freuen sich zudem über die Kopffreiheit, durchschnittlich gewachsene können den Hut auflassen. Vor dem Fahrer erhebt sich ein Head-up-Display aus Plexiglas, das ein wenig aufgeklebt wirkt, immerhin hat der Kuga eines, was in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist. Gut gefallen uns die adretten digitalen Armaturen und der große mittig angebrachte Informationsbildschirm. Die Verarbeitung macht einen soliden Eindruck, und der Kuga glänzt mit Details wie einer verstellbaren Rücksitzbank, die den Kofferraum erweitert oder den Hinterbänklern Platz zum Fußballspielen lässt. Der gerade noch gescholtene Fahrersitz entpuppt sich als recht bequem, lässt sich elektrisch verstellen und fährt nach dem Abstellen des Motors automatisch zurück, um das Aussteigen zu erleichtern.

Was bringt der Hybridzusatz?

Auch der mangelnde Seitenhalt erweist sich nicht als echter Makel, denn obwohl er so aussieht, zählt Sportlichkeit nicht zu den Tugenden des Kuga. Die Federung ist zwar straff, aber er steuert träge und etwas untersteuernd um die Ecken. Sicher wirkt er trotzdem, die Lenkung ist direkt und leichtgängig, wenngleich mit hohen Rückstellkräften, und auch die Bremsen verrichten ihre Arbeit tadellos.