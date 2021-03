Fahrbericht Ford Explorer : Sieben auf einen Streich

Der neue Explorer bringt uns gleich ins Grübeln: Wie soll solch ein Trumm heil durch die verwinkelte Zufahrt zum Stellplatz kommen? Parkhäuser sind der natürliche Feind des großen Ford, wo er dann endlich steht, passen zwei Kleinstwagen hin. Und was manche Leser uns sogleich vorhalten werden, lehrt die Erfahrung: Leute, ihr bejubelt die falschen Autos, diesen Panzer braucht kein Mensch, zu groß, zu gefährlich für andere und zu versoffen, so etwas gehört verboten, die Menschheit soll kleine Autos fahren.

Lukas Weber Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Nun ist es nicht Sache des Testers zu entscheiden, wer was brauchen können darf, sondern er soll Fahreindrücke vermitteln. Nüchtern betrachtet gibt es offenbar eine ganze Reihe von Kunden für solche Vehikel, immerhin hat Ford seit Einführung des Explorer vor zwei Jahrzehnten acht Millionen davon verkauft. In Europa ist er das Spitzenmodell der Palette. Steigen wir also, nachdem wir die Tour um das Auto beendet und die Form für ganz gefällig befunden haben, erst einmal ein. Die Sitze sind höflich zurückgefahren, das Lenkrad ist oben, den Fahrer empfängt ein Raumgefühl wie in der Kathedrale. Den Zylinder kann er auflassen, der Platz zur Seite ist offenbar für die übergewichtige Hälfte des amerikanischen Volkes konzipiert.

Lasset uns noch, weil davon gerade die Rede ist, ein wenig von den Sitzgelegenheiten schwärmen: Nicht nur die Wärme ist dreistufig, sondern auch die Kühlung, und in drei getrennten Teilen lässt sich die Wirbelsäulenunterstützung einstellen. Das muss so sein, die drei Ebenen werden für die Massagefunktionen gebraucht. Dreifach zudem die Speichermöglichkeit, damit der Fahrer seine Position wiederfindet. Das hat auch Nachteile, die vielen Elektromotoren – Lenkrad, Schiebedach und einiges mehr kommen hinzu – treiben das Gewicht auf zweieinhalb Tonnen. Und den Preis, der sich einer erfreulich kurzen Liste entnehmen lässt – es gibt nur die Einheitsversion ST für genau 76.000 Euro, die all das und noch viel mehr hat, sowie für exakt einen Tausender zusätzlich den Platinum, der mit Leder und Holz aufgehübscht ist.

Tummelplatz für zwei Bernhardiner

Das ist viel Geld, auch wenn die üppige Ausstattung den Preis relativiert, was kriegt man dafür? Zunächst einmal viel Platz, auch auf den drei Rücksitzen zwischen allerlei Ablagen und Steckdosen, der rechte und der linke lassen sich nach hinten verschieben, und selbst dahinter auf der dritten Bank sitzen zwei Leute noch entspannt, wenn sie nicht zu lange Beine haben und beweglich genug sind, um dorthin zu kommen. Nochmals dahinter gibt es einen brauchbaren Kofferraum, der sich zum Tummelplatz für zwei Bernhardiner erweitert, wenn die dritte Reihe elektrisch zur Fläche versenkt wird, drei Hunde können die Reise nach Jerusalem spielen, sobald auch noch die zweite Reihe umgeklappt ist. Oder es übernachten dort auf einer ebenen Fläche zwei Basketballer.

Der Fahrer genießt beste Rundumsicht, dafür sehen die Lenker flacher Autos vor sich nichts als ein großes SUV. Er schaut auf ein freundliches Ambiente, das nicht so viel Chrom enthält, wie man von einem Amerikaner erwarten könnte, und auf einen hochformatigen Bildschirm, der tadellos anzeigt, aber zu weit hinten befestigt ist, so dass der Blick schräg darüber- streift. Die Verarbeitung macht einen seriösen Eindruck, mit ein paar Einschränkungen: Die Türgriffe sind gakelig, und der Deckel, unter dem sich die Ladekabel verbergen, wirkt wie in den Kofferraum geworfen. Die wackelige Klappe für den Ladeanschluss wollte nicht gern öffnen, und auch die elektrische Hecktür verweigerte am Testfahrzeug gelegentlich die Reaktion auf den Fußtritt unter die Schürze.