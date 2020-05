Fahrbericht Fiat 500 : 13 Jahre Dolce Vita

Nur wenige aktuelle Automodelle sind wahre Dauerbrenner. Der kleine Fiat 500 gehört gewiss in diese Kategorie. Schon seit 13 Jahren wird er verkauft, und er ist bis heute nur wenig verändert worden. Das zeigt, wie zeitlos genial das Retrodesign des 3,57 Meter kurzen Kleinwagens ist, der so überhaupt nicht nach Mangel aussieht und schmeckt. 2020 wie 2007 ist der Innenraum mit dem in Wagenfarbe gehaltenen Armaturenbrett eine wahre Freude, die digitale Tachoeinheit kam 2015, inzwischen gibt es auch ein geschlossenes Handschuhfach. Nichts fühlt sich nach Verzicht an. Die beiden Vordersitze sind groß, stabil, bequem und schwer wie immer, nur sind sie jetzt mit recyceltem Plastik bezogen, das aus dem Meer gefischt wurde. Unverändert steinhart sind die Kopfstützen, der Kofferraum ist weiter winzig, die Rückseiten der geteilten Rückbank zeigen wie gewohnt blankes Blech, aber nach dem Umlegen ergibt sich ein Laderaum, der für den Urlaub zu zweit mehr als genügt.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Für vier Personen kann der 500 nur eine Notlösung sein, im Fond ist es eng, allenfalls Kinder kommen gut unter. Der Fahrer hat aber nie das Gefühl, in einem kleinen Auto zu sitzen, alles wirkt solide und fasst sich auch so an. Dass die Knöpfe für das Auf und Ab der Seitenscheiben am Schalthebel plaziert sind, erfordert Gewöhnung, die Spiegel lassen sich elektrisch verstellen, aber nicht elektrisch einklappen. Das Glasdach, das im Sommer die Hitze ins Auto holt und im Winter die Kälte, ist nach wie vor ein Nachteil. Dann doch lieber das Schiebedach bestellen (500 Euro extra) oder gleich das Cabrio. Einerlei, das kleine, runde Auto strahlt Lebensfreude aus, nach Italien will man damit fahren, dem Land des Dolce Vita, doch auf das süße Leben, wie es einmal war, müssen wir wohl noch warten. Dafür kann der Fiat nichts.

Im Land seiner Herkunft hat der erste Fiat 500, produziert von 1957 bis 1977, eine Bedeutung wie bei uns der Käfer. Die Neuauflage 2007 kam zum fünfzigsten Geburtstag. Das Geschenk hält bis heute vor, war doch 2019 das beste Verkaufsjahr für den neuen 500: Rund 375.000 Einheiten verließen das Werk in Polen. Gerüchte, der 500 werde eingestellt, die zwischendurch aufkamen, entbehrten wohl jeder Grundlage. Das Gegenteil ist der Fall. Noch in diesem Jahr wird der Kunde die Wahl zwischen zwei verschiedenen 500 haben, dem hier beschriebenen und dem neuen elektrischen, der auf einer anderen Plattform steht, strenggenommen also ein anderes Auto ist, und der in Italien gebaut werden wird. Auf absehbare Zeit gibt es dann beide Modelle parallel. Wobei der Elektrische im Aussehen dem bisherigen 500 in nichts nachsteht.

Die Stadt ist das angestammte Gefilde des 500

Neu für den „alten“ 500 ist die Hybrid-Version, auf der nun der Schwerpunkt liegt. Der bisherige 1,2-Liter-Vierzylinder mit 69 PS wird als Neuwagen nur noch abverkauft, überlebt aber zudem vorerst in der Automatikversion. Außerdem gibt es ihn weiter in einer LPG-Variante. Im neuen 500 Hybrid unterstützt ein kleiner Elektromotor beziehungsweise der Riemenstarter-Generator (RSG) einen Einliter-Dreizylinder. Ihr Zusammenspiel funktioniert prima, zur Systematik gehört, dass die Ein-Liter-Maschine bei Tempi unter 30 km/h ausgeht, wenn der Leerlauf des exakt geführten Sechsgang-Schaltgetriebes eingelegt wird und der Wagen zum Beispiel in der Stadt auf eine rote Ampel zurollt. Wird es grün, wirft der RSG den Motor beim Tritt auf die Kupplung flugs an, und weiter geht’s. Mehr als 4,9 PS kann das System aber nicht bieten, die Unterstützung hält sich somit in Grenzen. Die Zusatz-Technik ist in das herkömmliche 12-Volt-Bordnetz integriert, eine kleine Extra-Batterie (11 Amperestunden) ist unter dem Fahrersitz plaziert. Die Stadt ist natürlich das angestammte Gefilde des 500, hier punktet er mit seinem knappen Wendekreis von 9,30 Meter, und ein Parkplatz findet sich eigentlich immer.