Fahrbericht Ferrari 296 GTB : Wie sechsy ist das denn!

Wahrscheinlich weckt keine Automarke mehr Emotionen als Ferrari, auch Rolls-Royce nicht. An einem Samstagnachmittag in der Frankfurter Innenstadt werden überall die Smartphones gereckt, um den roten Renner zu knipsen. Car Spotting nennt man so etwas. Und alle Bewunderer staunen, weil der Ferrari nahezu lautlos durch die Stadt pirscht. Ja, dieser Ferrari 296 GTB kann rein elek­trisch fahren. Wie es heißt, 25 Kilometer weit. Wir kamen nie weiter als 17.

Ein Kollege meinte, der Ferrari 296 GTB sei der schönste Plug-in-Hybrid der Welt. Recht hat er, wenn es auch Ferrari bei der Entwicklung nicht ums lautlose Fahren ging, sondern mehr darum, mit dem zusätzlichen Elektromotor dem verbauten V6-Zylinder zusätzlich Kraft zu verleihen. Knapp drei Liter Hubraum hat er, dessen Zylinder in einem 120-Grad-Winkel zueinander stehen. Er ist der erste V6 in einem Ferrari, der sich aber von der Leistung her nicht hinter den V8- und V12-Boliden verstecken muss. Schon weil dank der Elektromaschine nicht nur 663 PS, sondern in Kombination 830 PS zur Verfügung stehen. Das maximale Drehmoment steigt von 740 auf 900 Newtonmeter.