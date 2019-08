Fahrbericht DS 3 Crossback : Schöner Schein

Aktualisiert am

Künstliche Automarken hatten es schon immer schwer, sich auf dem Markt zu behaupten. Doch das hält viele Hersteller nicht davon ab, es immer wieder zu versuchen. So gibt es seit 2015 DS Automobiles aus dem Peugeot-Konzern (PSA). Anknüpfend an den legendären Citroën DS, schuf PSA die neue Marke, in der „die aus dem Jahr 1955 geerbten Werte Innovation und Individualität fortbestehen“.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Drei Modelle gibt es bislang, den Kleinwagen DS 3 und die beiden SUV DS 3 und DS 7 Crossback. Diese beiden sollen zudem noch in diesem Jahr als rein elektrische Varianten kommen. Bestellt werden kann schon. Der 4,12 Meter kurze DS 3 Crossback, der seit Mai im Handel ist, bedient das wachsende Segment der kleinen SUV, er konnte zunächst nur mit Benzinmotoren geordert werden, seit kurzem sind auch zwei Diesel (1,5 Liter Hubraum) mit 100 oder 130 PS bestellbar. 130 PS hatte auch unser Testwagen, und das aus nur drei Töpfen und 1,2 Liter Hubraum. Zudem gibt es den Dreizylinder mit exakt 100 oder 155 PS. Die Crossback-Preise beginnen bei rund 23 500 Euro.