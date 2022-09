Genesis GV60 im Fahrbericht : Yoga auf Acryl

Das Leben in den dünnen Sphären guter Autos kann recht angenehm sein. Dorthin zu gelangen ist indes so leicht nicht. Das gilt für jene zu finanzieller Potenz neigende Kundschaft, die sich mehr leisten möchte als eine Transportgelegenheit. Und das gilt für jene Hersteller, die ein solches Fahrzeug komponieren und unter die gehobene Gesellschaft bringen möchten. Derer gibt es aus deutscher Sicht die drei wohlbekannten, den Blick nach Amerika weitend, kommen Cadillac, Lexus oder Infiniti hinzu, in China mag Nio in diese Rolle drängen. Genesis? Nie gehört, aber die Menschen bleiben stehen, möchten wissen, um was es hier geht.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Es geht um einen außen und innen weißen Testwagen wie von einem anderen Stern, den nur nicht galaktisch irritierend findet, wer schon von Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6 in andere Umlaufbahnen geschossen worden ist. Alle drei sind seelenverwandt. Wer eine Hierarchie festlegen möchte, erklärt dem staunenden Publikum, dies sei die Luxusmarke von Hyundai. Das verfängt, meistens. Der auf handwerklich geradlinigem Boden aufgewachsene Nachbar ist oft etwas rüde in seinem Urteil, vergleicht er doch alles Rollende mit seinem gereiften Mercedes SL. „Was ist denn das jetzt wieder für eine Acrylbadewanne?“, fragt er und wartet die Yoga und Ambiente und Entschleunigung und Beschleunigung enthaltende Antwort erst gar nicht ab.