Fahrbericht Dacia Duster : Mein lieber Scholli

Auto fahren muss gar nicht so teuer sein. Es gibt da eine Marke aus dem fernen Rumänien, schon lange Jahre zum Renault-Reich gehörend, die mit betörend niedrigen Preisen seit dem Jahr 2005 in Deutschland Furore macht. 7200 Euro waren damals der Grundpreis für die kleine Logan-Limousine, und viele Experten glaubten, mit diesem Einfach-Konzept und nur über den Preis ließen sich Autos in Deutschland nicht in größeren Stückzahlen verkaufen. Weit gefehlt, 14 Jahre später hat Dacia einen Marktanteil von 2,4 Prozent in Deutschland, freut sich über 61.000 verkaufte Autos bis zum 31. August und liegt im Verkaufs-Ranking nach Marken immerhin auf Platz 12. Knapp hinter Fiat, aber vor Toyota und Peugeot. Unter 34 vom Kraftfahrt-Bundesamt gelisteten Marken ist das ein sehr solider Platz.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Neben dem Kleinwagen Sandero ist das SUV Duster der Absatzbringer für Dacia, und es ist, wenn man so will, auch das Spitzenmodell der Marke. Schon mit 11.490 Euro für ein 4,34 Meter langes, hoch bauendes Auto mit ausreichend Platz für vier bis fünf Personen und ihr Gepäck geht es los. Das ist eine Kampfansage. Dafür gibt es freilich nur 100 PS. Unser Testwagen kam indessen mit dem neuen 1,3-Liter-Turbobenziner mit Direkteinspritzung und Rußpartikelfilter. Das Triebwerk stammt aus der Kooperation von Renault mit Daimler. Dieser Vierzylinder offeriert 130 oder 150 PS Leistung, wobei wir schon mit 130 PS ziemlich zufrieden waren.

Stets gekoppelt mit der guten Ausstattungslinie Prestige, stehen jedoch dann schon 16.850 Euro zu Buche. Mit ein paar Extras werden es schließlich 17.770 Euro. Der VW Golf hat einen Basispreis von 21.415 Euro. Mit Einliter-Motor und 115 PS. Für den Duster ist Allrad- statt Frontantrieb möglich, nur müssen weitere 1900 Euro draufgelegt werden. Der Sparfuchs verzichtet und kann auch damit argumentieren, dass etwas Laderaum verlorengeht, weil die Hinterachse dann mehr Platz braucht. Und Winter haben wir ja ohnehin keine mehr.

Schweißtreibend sind die Polster dazu

Zum Äußeren: Nach einem Facelift im vergangenen Jahr sieht der Duster richtig schick aus und nicht nach billiger Massenware. Nur die 17-Zoll-Alu-Räder verlieren sich etwas in den großen Radkästen. Im Innenraum ist dann aber schnell Schluss mit Lustig. Zwar sehen die Sitze und das Interieur noch passabel aus, doch die Sitzpolster sind viel zu weich, was auch auf die Rückbank zutrifft. Es sitzt sich einfach schlecht, und schweißtreibend sind die Polster dazu. Vielleicht wird das mit Ledergestühl (für moderate 500 Euro Aufpreis) besser. Und wer genauer hinschaut, sieht hier und da mal eine offen liegende Schraube oder nicht gut entgratetes Plastik. Generell muss man Hartplastik mögen, dazu scheppern die Türen beim Schließen blechern und wirken wenig stabil. So ganz kann der Duster seinen Preis nicht verbergen.

Aber nur damit es gesagt ist: Servolenkung, ABS und ESP, ein Sechsgang-Getriebe und sogar Gasdruckheber für die Motorhaube sind an Bord. Anderes wie elektrische Fensterheber, elektrisch verstellbare Außenspiegel, eine Klimaanlage, ein Tempomat oder ein Navigationssystem samt Rückfahrkamera und Audioanlage gehören zu der Prestige-Ausstattung. Auch auf eine Zentralverriegelung und Start-Stopp samt Startknopf muss nicht verzichtet werden. Der schlüssellose Zugang kostet 200 Euro extra und verwirrt immer wieder, wenn man einmal nur kurz am Auto vorbeigeht und es sich hörbar öffnet – weil der Schlüssel oder besser die Karte in der Hosentasche steckt. Entfernt sich der Fahrer wieder, schließt der Wagen. Für passive Sicherheit sorgen Front-, Seiten- und Fensterairbags. Isofix zum besseren Sichern von Kindersitzen ist ebenfalls serienmäßig. Schmalhans ist also kein Küchenmeister, nur bei fast allen modernen Assistenzsystemen ist Fehlanzeige, gleiches gilt für ein Schiebedach.