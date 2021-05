Fahrbericht Cupra Formentor : Alles Knopfsache

An manche kleine Spinnerei erinnert man sich ein Leben lang. So wurde der Autor dieser Zeilen vor gut vier Jahrzehnten mal auf der Autobahn von einem Lichthupen-Fetischisten zur Seite gedrängt. Er nahm in seinem winzigen Gefährt die Verfolgung auf und bat bei Tacho 200 mittels Blinker ein paar Kilometer lang höflich, aber vergebens um Freigabe der linken Spur. Damals war das ein irres Tempo, der unscheinbare Simca diente als Motorsportgerät – so etwas hat nicht jeder.

Heute lässt sich von schnellen Kleinwagen niemand mehr überraschen, wer das Besondere sucht, findet es höchstens noch in Exoten, die kaum einer kennt, aber sie sind oft nicht alltagstauglich. Es sei denn, er schaut sich den Cupra Formentor einmal näher an. Das sportliche SUV Coupé verbirgt Großserientechnik aus dem Volkswagen-Konzern unter dem von Seat geschneiderten Kleid. Dieses erntet bewundernde Blicke an Tankstellen und Parkplätzen und sorgt für kurzweilige Gesprächsrunden: Ist das ein Italiener? Den Schwung in den Formen zu beschreiben, lassen wir hier lieber, sagen wir einfach, die allermeisten finden ihn verdammt sexy.