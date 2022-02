Aktualisiert am

Born to be styled

Fahrbericht Cupra Born : Born to be styled

Der Mann ist 1966 im britischen Dukinfield geboren, wohnt seit Jahrzehnten in Bayern, ist 2016 zu Seat gekommen und forciert dort nun die als eigene Marke aus der Taufe gehobene Abteilung Adrenalin, der sie den Namen Cupra gegeben haben. Es trifft sich gut, dass Wayne Griffiths zumeist locker auftritt und ein bisschen rebellisch dreinschaut, genauso will er Cupra platziert sehen. Es kommen ihm dann Worte über die Lippen, die er eine Sekunde später zurücknehmen möchte oder auch nicht. „Wir wollen geile Autos machen. Aus Barcelona“, sagt Griffiths. Sie sollen nicht premium sein, vielmehr etwas Progressives für die Zukunft sein, ohne Erbe, ohne Tradition.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Das stimmt nur so halb. Cupra war lange Zusatz an forscher formulierten Seat, indes unbekannter als AMG oder M. Nun ist der Versuch gestartet, auf eigenen Rädern zu stehen, „Autos zu bauen für junge Leute, die nicht die Marke ihrer Eltern oder Großeltern fahren wollen“. Das scheint brauchbar zu klappen. Im vergangenen Jahr wurde der Absatz auf 80 000 Stück verdreifacht. Stärkster Markt ist Deutschland, gefolgt von Spanien. Für das laufende Jahr steht eine Verdoppelung im Plan, wofür Griffiths nicht vor bemerkenswerten Entscheidungen zurückschreckt. „Die Halbleiter, die wir bekommen, werden wir bevorzugt in Cupra einbauen. Zulasten von Seat, im Zweifel“, sagt der Chef.