Fahrbericht BMW Z4 M40i : Auf geht’s Buam

Es gibt sie noch, die Autos, die einfach nur Spaß vermitteln wollen. Am Autofahren an sich. Abseits von den Zwängen des Transports oder dem täglichen Weg zur Arbeit. Das sollte auch einmal sein dürfen. Denn ein zweisitziges Cabrio kaufen sich die wenigsten als Erstwagen. Wenn doch, sind es meist Singles ohne Anhang. Auch junge Paare ohne Kinder und ohne Sportgeräte können vielleicht mit zwei Sitzen und einem mit 281 Liter Volumen recht großen Kofferraum glücklich werden.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor".

Vier Wasserkästen passen locker hinein, und es gibt sogar eine kleine Durchreiche, deren Zweck sich aber nicht erschließt. Der Innenraum ist selbst für kurze Ski zu knapp, schließlich ist er hinter den beiden bequemen Sitzen fast schon zu Ende. Eine Handbreit ist noch Platz, etwa für eine Laptoptasche oder auch zwei. Sonst macht alles einen aufgeräumten Eindruck, die Verarbeitung ist hochwertig, die schönen Ledersitze in Vernasca Cognac gehören in diesem Modell zur Serienausstattung. Dem Fahrer zugewandt sind das Cockpit und der 10,25 Zoll große Navigations-Monitor. Die Instrumente werden selbstverständlich digital dargestellt, in der ovalen BMW-Form, die nicht jeder mag. Klasse ist das große Head-up-Display mit Informationen weit über die gefahrene Geschwindigkeit hinaus, es kostet aber 1150 Euro Aufpreis.