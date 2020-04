Fahrbericht BMW X1 : Die kleinen Freuden

Das kleinste der sieben X-Modelle von BMW ist vom Absatz her das erfolgreichste: Kein SUV der Bayern verkauft sich besser als der X1. Wobei BMW den kompakten Fünfsitzer nicht als SUV (Sport Utility Vehicle), sondern als SAV (Sports Activity Vehicle) deklariert, was so viel wie Fahrzeug für Sport und Freizeit bedeutet. Wie man den 4,45 Meter langen X1 auch bezeichnet, Sportler und weniger sportliche Zeitgenossen können sich gleichermaßen über großzügige Platzverhältnisse und ein geräumiges Ladeabteil freuen. Der Allradantrieb ist optional.

Die jüngste Modellpflege bescherte dem seit 2015 in zweiter Generation angebotenen X1 eine markantere Optik, geändert wurden Scheinwerfer und Heckleuchten. Die jetzt in der Mitte verbundene BMW-Niere ist größer als am Vorgänger, sie bleibt aber vergleichsweise dezent. Das Motorenangebot umfasste bisher einen Dreizylinder-Benziner, zwei weitere Ottomotoren mit vier Zylindern und drei Vierzylinder-Diesel mit einer Leistungsspanne von 140 bis 231 PS. Ihnen wird jetzt eine Plug-in-Hybrid-Version zur Seite gestellt, die dieser Tage in den Handel kommt. Im X1 xDrive 25e treibt ein 125 PS starker Dreizylinder-Benziner die Vorderachse an, ein 95 PS starker Elektromotor die Hinterachse. Die extern aufladbare Lithium-Ionen-Batterie fasst 9,7 kWh und soll eine elektrische Reichweite von mehr als 50 Kilometer ermöglichen. 45.650 Euro ruft BMW für den Teilzeitelektriker mit einer Systemleistung von 220 PS auf. Langfristig werde sich etwa jeder fünfte X1-Käufer für den Plug-in-Hybrid entscheiden, schätzen die BMW-Strategen.