Fahrbericht BMW M440i Coupé : Immer gut für ein Wow

Die Schweiz ist ein schönes Land, wir lieben deren Berge und Seen und die Qualität des guten Essens. Nur Autofahren macht dort überhaupt keinen Spaß, einschläferndes Schneckentempo auf der sogenannten Autobahn und Strafen ohne Augenmaß verderben die Freude am Fahren. Mit ihren Nummernschildern indes haben sie uns was voraus. Die Eidgenossen montieren vorn schmale, knackige Kennzeichen, die sich harmonischer in die Front einfügen als unsere aufdringlichen XL-Bleche. Die strapazieren in Zeiten, da Scheinwerfer dank LED schmaler und griffiger werden, die Ästhetik.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Nun muss gerade BMW zum Thema Ästhetik einiges aushalten, der bis in die Scheinwerfer hineingeführte Kühlergrill war kein Meisterstück, und die nunmehr offerierte Front bringen manche mit Bibern in Verbindung, andere spotten von Nierenversagen. Das Kennzeichen quer durch den Grill macht die Sache nicht eben eleganter, womöglich wäre den Designern mit Schweizer Vorbild eine adrettere Lösung eingefallen.