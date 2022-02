Fahrbericht BMW iX : König im großen Strom

Schon fast neun Jahre ist es jetzt her, dass BMW mit dem kleinen i3 das Elektroauto-Zeitalter eingeläutet hat. Reichlich Zeit für das nächste ureigene Elektroauto haben sich die Münchener gelassen, um „den nächsten großen Schritt im Wandel zur E-Mobilität“ zu machen. Mit dem SUV iX greift BMW jetzt von oben statt von unten an, ist doch der iX vom Format her zwischen dem X5 und dem X7 einzuordnen. Es gibt aber keine gleichen Karosserieteile, lediglich die 22-Zoll-Räder könnten die drei SUV austauschen. Beim elektrischen Antrieb des iX spricht BMW von der fünften Generation, gerechnet vom ersten elektrischen Mini mit den Akkus auf der Rückbank und dem BMW Concept Active E aus dem Jahr 2008 an. Es folgten der i3 und die zahlreichen Plug-in-Hybride, die für die vierte Generation stehen.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Zwei Motoren sind im iX verbaut, einer an der Vorderachse, einer an der Hinterachse. Zusammen ergibt das Allradantrieb und eine famose Leistung von mehr als 500 PS sowie ein feines maximales Drehmoment von 765 Newtonmetern. Das lässt einiges an Beschleunigungsvermögen erwarten, und niemand wird enttäuscht. Obwohl das 4,95 Meter lange Trumm 2,6 Tonnen wiegt, surrt der iX in weniger als fünf Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h, erst bei 200 km/h wird der Vortrieb elektronisch eingezäunt. Doch so schnell fährt man höchstens mal kurz, um es auszuprobieren, der Stromverbrauch steigt dann praktisch ins Unermessliche.