Fahrbericht BMW i4 xDrive M50 : So geht’s elektrisch

Kaum ein Elektroauto hat in der Redaktion so beeindruckt wie der BMW i4. Er fährt klasse, hat eine ordentliche Reichweite und lädt schnell. Die Verarbeitung ist exzellent. Aber er ist sehr teuer.

BMW gehört zu den deutschen Protagonisten in der Elektromobilität. Doch inzwischen geben andere das Tempo vor. So wirft Mercedes einen EQ nach dem anderen auf den Markt, während bei den Münchnern das Angebot überschaubar bleibt. Dabei wird der kleine i3 schon im zehnten Jahr angeboten. Aber im Sommer wird er vom Markt genommen. Wer elektrisch BMW fahren will, hat bis zur Ankunft des Oberklasse-Autos i7 nur den riesigen iX als eigenständiges Elektromodell und die von den Verbrennern abgeleiteten Modelle iX3 und i4 zur Wahl. Doch eine Verwandtschaft mit einem herkömmlichen Auto ist per se nichts Schlechtes.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

So ist der i4 auf den ersten Blick eine klassische BMW-Limousine mit vier Türen nebst schrägem Heck und großer Klappe, wie das 4er Gran Coupé. Die nur zum Teil offenen „Nieren“ – auch ein Elektroauto braucht Kühlung – und Details wie ein blauer Ring um das BMW-Logo oder das Fehlen einer Abgasanlage weisen ihn als Akku-Auto aus. Mit einer Länge von 4,78 Meter gehört er in die (obere) Mittelklasse. Vier Personen kommen gut unter, der Kofferraum hat mit 470 Liter Volumen eine passable Größe. Im Fond sitzen Größere allerdings mit stark angewinkelten Beinen, in der Mitte logiert es sich noch schlechter, die Armlehne drückt ins Kreuz, und der noch vorhandene, aber nicht mehr benötigte Kardantunnel nimmt Platz weg.