Fahrbericht BMW 330e : Aus Freude am Kabel

Die Kinder sind aus dem Haus. Der BMW 5er als Dienstwagen wird jetzt zu groß. Das lenkt den Blick des eingefleischten BMW-Fans auf den neuen 3er, der inzwischen stattliche 4,71 Meter misst und im Fond wahrlich ausreichend Platz für zwei weitere Personen bietet. Der 5er ist ein Diesel, und jetzt dürfte es mal ein Benziner sein, vielleicht gar mit zusätzlicher elektrischer Unterstützung. Die Rechnung ist einfach: Für den großen BMW sind mit entsprechender Ausstattung im Monat 800 Euro zu versteuern, der ins Auge genommene 330e mit üppigen Extras käme auf 700 Euro, davon wird die Hälfte erlassen, im Rahmen der staatlichen Subvention von Elektroautos. Fortan hätte der BMW-Fan auf jeder Gehaltsabrechnung etliche Euro netto mehr.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Und zudem glänzt der neue 3er, der seit einem Jahr auf dem Markt ist, in nahezu allen Bereichen: gelungenes Design, hohe Verarbeitungsqualität, alle gängigen Assistenzsysteme, breites Infotainment-Angebot, tadelloses Fahrverhalten, gutes Platzangebot. Das hat allerdings seinen stolzen Preis. Mit 39 950 Euro geht es los, der 330e, um den es hier gehen soll, kostet jedoch schon mindestens 50 550 Euro, der Testwagen hatte einen Listenpreis von 71.920 Euro.

Eines gleich vorweg: Wir kennen zurzeit keinen besseren Plug-in-Hybrid als den 330e. Die beiden Maschinen, ein 2,0-Liter-Vierzylinder und der Elektromotor, leisten im Duo bis zu 292 PS, sie arbeiten vorbildlich zusammen. Als Einschränkung muss hingenommen werden, dass der Kofferraum um 105 Liter auf eher knappe 375 Liter schrumpft, weil die zusätzlichen Batterien im Heck liegen. Außerdem fasst der Benzintank nur 40 statt 60 Liter. Darunter leidet auf langen Strecken die Reichweite. Exzellent ist diese, wenn es ums rein elektrische Fahren geht. Unser Rekord waren 62 Kilometer, vom Büro in Frankfurt bis nach Rüdesheim am Rhein, wobei wir nicht schneller als 100 km/h gefahren sind. Im Mittel waren immer rund 50 Kilometer rein batteriebetrieben drin, mit einer Ausnahme: An einem kalten Morgen waren es nur 36.

Ineffektiv, aber hilfreich

Von Haus aus kommt der BMW mit zwei Ladekabeln, einem für die heimische Steckdose und einem Mode-3-Stecker fürs Stromfassen unterwegs. Geladen wird aber nur mit maximal 3,7 kW, was bei der Batteriegröße von brutto 12 kWh knapp vier Stunden Zeit erfordert, an der einfachen Steckdose sind es rund acht. Auf Fernreisen ist Stromzapfen also nicht zielführend. Es ist aber möglich, eine volle Batterie zu „halten“ oder gar eine leere Batterie mit dem Benzinmotor zu laden. Das ist zwar ineffektiv, kann aber hilfreich sein. Ungefähr 100 Autobahnkilometer sind nötig, bis leere Akkus wieder voll im Saft stehen. Dazu muss per Knopfdruck „Battery Control“ angewählt werden. Die anderen Fahrmodi sind Sport, Hybrid und Electric, die jeweils noch individualisiert werden können.

In „Hybrid“ fährt der BMW im Mischbetrieb, in der Stadt also meistens elektrisch, solange man nicht zu stark beschleunigt. Selbstverständlich werden die Akkus beim Bremsen oder Verzögern geladen, was den Effekt hat, dass die forsch gefahrene, obligatorische Taunus-Runde 14 Kilometer elektrische Reichweite generiert. Schlichtweg deshalb, weil viel und stark gebremst wird. Im Übrigen gibt sich der 3er keine Blöße, er ist allenfalls nicht so leichtfüßig, weil die Akkus und die zusätzliche Technik das Gewicht erhöhen. Gut 1,8 Tonnen sind zu bewegen, das sind bis zu 300 Kilogramm mehr als mit der Basismotorisierung. Auch für den 330e gilt: Er fährt und bremst klasse, lenkt äußerst präzise, die Gangwechsel der Automatik fallen kaum auf, nur die Federung mag manchem etwas zu hart sein. Trotz Hinterradantrieb gibt sich der 3er neutral, Antriebseinflüsse in der Lenkung sind natürlich ein Fremdwort.