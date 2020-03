Fahrbericht Audi Q5 55 TSFI E : Kabel oder kein Kabel?

Fast jedes Auto, das zurzeit für zwei Wochen im Fuhrpark der Redaktion ist, fährt elektrisch oder zumindest teilelektrisch. Der Mercedes-Benz EQC hat schon gezeigt, was er kann, nächste Woche muss der Porsche Taycan ran. Und so groß deren Akkus auch sein mögen, die Reichweite bleibt ein Problem und erst recht das Laden auf Fernstrecken. So gesehen ist es ein schöner Gedanke, das Beste aus zwei Welten zu verbinden, und sich einen Plug-in-Hybrid mit der Kraft der zwei Herzen zuzulegen. Die Plug-in fahren elektrisch oder mit Kraftstoff, das Problem der Reichweite ist damit elegant gelöst, fürs gute Gewissen und für den täglichen Weg zur Arbeit ist das rein elektrische Fahren zuständig.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Nahezu alle derartigen Hybride können mindestens 40 Kilometer rein elektrisch fahren, wie der Audi Q5 TSFI E, um den es hier gehen soll. Es ist die Voraussetzung für die staatliche Förderung, die den Teilzeitelektrikern beim Neukauf ebenso gewährt wird wie den Vollelektrischen. Nur ist sie nicht ganz so üppig. Doch auch bis zu 4900 Euro Zuschuss sind ein Wort, dazu freuen sich Dienstwagenfahrer über die Halbierung ihres Steuersatzes. Sie zahlen nur ein halbes statt einem Prozent geldwerten Vorteil im Monat. Immer wieder wird kolportiert, dass viele Plug-in-Firmenwagen nie angestöpselt werden, das Benzin kostet den Fahrer ja nichts, und warum soll er sich die Mühe machen und mit den Kabeln hantieren?

Diskutieren könnte man auch, ob sich der Aufwand lohnt, teure Antriebstechnik zweimal vorzuhalten, und ob es für die Umwelt nicht besser wäre, einen sparsamen Diesel zu fahren. Dessen Produktion ist gewiss nachhaltiger als die eines Plug-in-Autos. Und teuer sind jene auch.

Beide bieten üppige 500 Newtonmeter

So sind 60.450 Euro der Basispreis für den Audi Q5 55 TFSI E quattro, ein 45 TDI quattro kostet mit Automatik 52.400 Euro. Er hat zwar nur 231 PS, zieht aber im maximalen Drehmoment mit dem Hybriden pari. Beide bieten üppige 500 Newtonmeter. Der Plug-in trumpft zudem mit einer Systemleistung von beeindruckenden 367 PS auf. Eine weitere Variante (50 TSFI E) hat 299 PS und 450 Nm, sie kostet 53.850 Euro. Damit ist der 50 TSFI E mit der Förderung (in diesem Fall 3500 Euro) sogar ein wenig günstiger.

Aber hier geht es um den 55. Beide Q5 E haben beim Nutzraum kaum Nachteile, das Volumen des Kofferraums sinkt durch die Zusatztechnik zwar um 85 auf 465 Liter, mit umgeklappten Rücksitzlehnen (dreigeteilt) ergibt sich eine fast ebene Ladefläche von 1,70 Meter Länge und mehr als 1500 Liter Ladevolumen. Das reicht in der Regel. Im übrigen lässt sich die Bank auch verschieben. Für die Ladekabel gibt es kein eigenes Fach, Audi liefert eine Tasche mit. Es sitzt sich vorn wie hinten gut, dort lässt es sich auch zu dritt eine Weile aushalten. Die Türen öffnen weit, der Einstieg fällt leicht. Mit der Luftfederung, die 1950 Euro Aufpreis kostet, lässt sich der Wagen ein wenig tiefer legen. Damit Oma besser ins Auto kommt.

Vielleicht zweimal am Tag

Doch fahren wir endlich. Zuvor muss die leere Batterie geladen werden, das dauert an der Steckdose knapp fünf und an der Wallbox zwei Stunden. Der Audi kann maximal 7 kW verarbeiten, was bei einer Größe des Akkus von 14,1 kWh völlig ausreicht. Tatsächlich ist es schon ein gewisser Aufwand, schön regelmäßig das Ladekabel herauszukramen, es ans Auto zu stecken, dann in die Steckdose oder die Wallbox. Und das vielleicht zweimal am Tag, morgens und abends. Also viermal, abstöpseln muss ja auch sein. Aber man gewöhnt sich daran. Übrigens, wer privat Plug-in fährt, muss Strom von der Ladesäule des Arbeitgebers nicht als geldwerten Vorteil versteuern.