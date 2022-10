Fahrbericht Audi Q5 : Geglückter Qoup

Wer nicht recht weiß, welches Automobil wohl am besten für vielseitigen Einsatz sei, kann es mit dem römischen Poeten Ovid halten – medio tutissimus ibis (in der Mitte wirst du am sichersten gehen) – und ein SUV der Mittelklasse wählen. So machen es viele der eher praktisch veranlagten Käufer eines Audis und wählen aus der Reihe von Q2 bis Q8 den Q5, der viel Platz mit noch erträglichen Außenabmessungen vereint. Das seit dem Jahr 2008 angebotene SUV gehört zu den Bestsellern seiner Klasse, obwohl es zu fürchterlichen Preisen angeboten wird.

Am Äußeren kann es nicht liegen, da ist das Auto eher unauffällig, wenn man einmal von der Signatur der LED-Beleuchtung absieht. Vorn ein mächtiger Kühlergrill, hinten ein markanter Abschluss, das haben andere auch. Warum der Q5 so tut, als hätte er zwei dicke Auspuffrohre, wissen wir nicht, auch der angedeutete Unterbodenschutz vorn aus Plastik wirkt aufgesetzt. Im vergangenen Jahr gab es eine Überarbeitung, im Grunde ist der Q5 aber außen wie innen der Klassiker geblieben. Das verbuchen wir als Vorteil, denn so ist ihm mit Blick auf die Bedienung die Verschlimmbesserung anderer Modelle bisher erspart geblieben.