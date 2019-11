Fahrbericht Audi A4 Limousine : Aus Liebe zum Fahren

Im Kern der Marke Audi läuft eine Schiebung. Aber das ist kein krimineller Akt, sondern das Ergebnis der Wünsche von Kunden. Hatten diese früher nach den „schönen Kombis“ aus der Avant-Linie gerufen, dann betteln sie jetzt mehrheitlich um die Zuteilung eines Q-Modells aus derzeit fünf SUV-Baumustern und verschieben damit immer stärker das Modellgefüge. Denn die zum Teil recht auffallend agierenden SUV dominieren aktuell das Markenbild. Aber es gibt Hoffnung auf die Rückkehr des etwas feineren Stils.

Denn Audi hat bei der jüngsten Renovierung seines ewigen Bestsellers A4 wohl nicht unabsichtlich jene formalen Reize betont, die besonders der Limousinen-Version den Charakter stärken. Ruhiger und prägnanter ist der Bug, und die quattro-Schwellungen über den Radausschnitten sorgen für Präsenz. Der 2015er-A4 in seinem als langweilig empfundenen, stufigen Blechkleid musste dringend aufgefrischt werden. Nicht ohne Grund: Sieben von zehn verkauften A4 waren in der jüngeren Vergangenheit Kombis. Doch wer sich gegen ein SUV entscheidet, weil er nicht einen Ganzkörper-Kofferraum fahren möchte, für den ist die Limousine jetzt der logische Schritt. Es scheint, als keime bei einer empfindsameren Klientel wieder das Interesse an der dezenteren Limousine. Schon in der SUV-Verweigerung kann für sensiblere Menschen der entscheidende Reiz liegen. Das im Sinn der Vielfalt erfreuliche Ergebnis deutet sich an: Die Limousine lebt. Und mit ihr die neue, alte Kultur des Fahrens. Mit einer Limousine existiert man sehr unbehelligt. Niemand erwartet vom Fahrer die Übernahme von Gefälligkeits-Transporten, er hat keine Musterkoffer dabei, und er wird auch nicht verdächtigt, zehrenden Aktivitäten in seiner Freizeit zu folgen. Zudem läuft eine Limousine immer leiser und feiner als der Kombibruder.

Aktuell in drei Versionen mit 150, 190 oder 245 PS

Für den eher frugalen Basis-A4 35 TFSI mit 150 PS, Frontantrieb und Sechsgang-Handschaltung sind mindestens 33 600 Euro fällig. Der 2,0-Liter-Vierzylinder ist aktuell in drei Versionen mit 150, 190 oder 245 PS verpflichtend für alle A4-Benziner; der Testwagen A4 40 TFSI kam mit der 190 PS-Version plus 7-Gang S tronic (Doppelkupplung) in der mittleren Ausstattung „Advanced“ zum Grundpreis von 40.400 Euro und wegen Hinzufügung einiger Annehmlichkeiten auf den beachtenswerten Kaufpreis von 61.995 Euro. Dafür gab es vor etwa zehn Jahren einen brutal befeuerten S4 mit 333 PS. Man hätte sich einen davon zu den Chateau Pétrus in den Keller legen sollen.

Beim A4 residiert die Starterbatterie im Kofferraum. Dort wohnte einst das Reserverad, das mehr oder weniger ersatzlos gestrichen wurde. Heute lockt die Zukunft im Heck des A4 40 TFSI. Diese Version führt Mild-Hybrid-Technik (MHEV) heran und ist eine sehr zurückhaltende Form der Elektrifizierung mit einem Riemen-Starter-Generator (RSG). Beim Verzögern wird rekuperierte Energie in einer kleineren Lithium-Ionen-Batterie gespeichert und zum Motorstart sowie zur kurzfristigen Unterstützung (knapp sieben PS) des Verbrenners genutzt. Dieser wird ohne gesonderte Bemühungen des Fahrers beim Gaswegnehmen vom Motormanagement in den „intelligenten Freilauf“ oder ins Rekuperieren versetzt. Beim abermaligen Gasgeben gleitet der Motor sanft und dank der RSG-Talente fast unmerklich wieder in den Leistungszustand. Dieser nicht unerhebliche Aufwand wird noch nicht mit dem teureren und potenteren 48-Volt-Netz, sondern mit üblicher 12-Volt-Technik betrieben. Immerhin, sagt Audi, damit springe eine Verbrauchsminderung von 0,3 Litern auf 100 Kilometer heraus.