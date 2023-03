Aktualisiert am

Eines muss man Alfa Romeo zugestehen: Stehvermögen. Trotz dürftiger Zulassungszahlen und dünnem Modellangebot sind die Italiener noch auf der automobilen Landkarte, was hauptsächlich an der fabelhaften Strahlkraft der Marke liegt. Und im großen Stellantis-Verbund mit Peugeot, Fiat, Opel und anderen lässt es sich bisher mit drei Modellen überleben. Die Limousine Giulia sucht schon seit 2016 Kunden, das SUV Stelvio seit 2017. Der Tonale, der vor einem Jahr debütierte, holt sich wie der Stelvio das technische Rüstzeug bei den Offroad-Spezialisten von Jeep. Sicherlich kein Nachteil.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor".

Der offensichtlichste Vorteil des dritten Alfa ist sein gelungenes Äußeres. Wie schon während unserer ersten Begegnung mit dem Wagen, wurden wir mehrfach auf das „tolle Auto“ angesprochen. Schon allein die Lackierung in „Verde Montreal“ (1500 Euro) macht es zum Hingucker. Alfa zählt also immer noch etwas. Als solcher ist der Tonale mit seinem Scudetto-Kühlergrill sofort zu erkennen, hinten folgen die Designer der Mode des heckumschließenden Leuchtenbands, was aber einfach gut aussieht.