Der Land Rover ist einzigartig. Entstanden direkt nach dem Krieg aus der Not heraus, hat der englische Geländewagen eine Fangemeinde, die ihresgleichen sucht. Sie liebt das kantige Ding über alles, obwohl es wahrhaft bessere Autos gibt, aber vielleicht keines, das mit seinen vielen Schwächen den Fahrer so sehr an sich selbst erinnert. Diese Sätze gelten freilich nur für den bis 2016 gebauten Defender. Das Aus traf die Fans bis ins Mark, einer geht sogar so weit und baut im alten Smart-Werk im Elsass ziemlich unverhohlen eine Art Kopie einfach weiter, den Ineos Grenadier. Man muss nur genug Geld haben.

Seit 2020 ist der neue Defender auf dem Markt, er macht so ziemlich alles anders, ohne im Design seine Herkunft komplett zu verleugnen. Er ist ein wirklich gutes Auto geworden, mit Benzin- oder Dieselmotoren, sogar einen Plug-in-Hybriden gibt es. Starrachsen gehören endlich der Vergangenheit an, alles an Elektronik, was man heute erwartet, hat Einzug gehalten und funktioniert meist auch. Auf seine Art ist der neue Defender ein ziemlich perfekter Geländewagen fürs 21. Jahrhundert. Mit einer großen Schwäche: Er ist viel zu teuer und so für die Klientel, die früher an ihm interessiert war, ziemlich entrückt. An den Modellbezeichnungen 90 für den Zweitürer und 110 für den längeren Viertürer hat man festgehalten, obwohl so mancher lieber 100 und 120 gehabt hätte, auch um zu zeigen, dass eine neue, die fünfte Generation da ist.