Fahrbericht Range Rover : Wahrlich ein Achtexemplar

Es gibt unter den einhundert Autos, die so in etwa jedes Jahr durch die Hände der Redaktion fahren, keines, an dem nichts auszusetzen wäre. Das gebieten schon der professionelle Blick als auch die ebensolche Distanz, glauben würde ausufernde Lobhudelei ohnehin niemand unter der sachkundigen und kritischen Leserschaft. Es gibt aber einige wenige, an denen spürbar ist, wie sie von den Konstrukteuren zu Ende gedacht wurden, wie sie passgenau auf die Zielgruppe zugeschnitten sind, wie sie einfach jeden Tag Freude bereiten, während jedes Einsteigens ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Das ist keine Frage des Preises, gerade versieht ein günstigeres Exemplar aus tschechischem Hause Dienst im Testteam, und wir verraten hier nicht zu viel, wenn wir einen recht positiven Fahrbericht in Aussicht stellen.

Höhere Investitionsbereitschaft verlangt der neue Range Rover, ein SUV im Vollformat, genau genommen ein Geländewagen für Boots- und Pferdefreunde oder für all jene, die in Gedanken durch die Weiten britischen High- und Hinterlands cruisen, obgleich doch die einbahnstraßige Enge des Westends vor der Autotür liegt.