Wieder mal ein nagelneuer Testwagen, dachten wir beim ersten Kontakt mit dem BMW X1 20d X Drive, angesichts der 1264 Kilometer, die wir in der Instrumenteneinheit erspähten. Doch Pustekuchen, es war die angezeigte Reichweite. Das ist man nach den vielen Elektroautos, die unter die Lupe genommen worden waren, gar nicht mehr gewohnt.

Neu war der Wagen natürlich trotzdem, der X1, der seit 2009 angeboten wird, rollt seit Oktober 2022 in der dritten Generation von den Bändern in Regensburg. Im Vergleich mit dem Vorgänger ist er moderat um fünf Zentimeter auf eine Außenlänge von 4,50 Meter gewachsen, auch Breite, Höhe und Radstand legten minimal zu. Zwar bleiben zum X3 noch 20 Zentimeter Unterschied in der Länge, doch die Raumvorteile des X3 halten sich in Grenzen, das Kofferraumvolumen ist nur marginal größer, unter monetären Gesichtspunkten spricht viel für den X1, der jetzt stäm­miger und fülliger daherkommt.