Fahrbericht Audi A8 L : Flaggschiff mit Fußnote

Aktualisiert am

Auch in der Luxusklasse wird die Luft für konventionelle Verbrenner dünn. Der EQS als stromerndes Pendant zur Mercedes-Benz S-Klasse ist bereits auf dem Markt, der erste vollelektrische 7er von BMW geht als i7 Ende des Jahres an den Start. Auch Audi bereitet sich auf eine elektrische Zukunft vor und hat auf der IAA in München mit dem Grand­sphere Concept gezeigt, wie sich die Ingolstädter eine künftige elektrische Oberklasse vorstellen. Bis die Serienversion eines elektrischen A8-Nachfolgers auf die Straßen rollt, wird aber noch einige Zeit vergehen. Bis dahin bleibt die 2017 vorgestellte und zum Frühjahr noch einmal aufgefrischte vierte A8-Generation die Speerspitze der Marke im Segment der Luxuslimousinen.

Auch wenn das in Neckarsulm gebaute Audi-Flaggschiff der Stuttgarter und Münchener Konkurrenz bei den Verkaufszahlen deutlich hinterherfährt, muss es sich angesichts anspruchsvoller Technik und herausragenden Komforts keinesfalls verstecken. Die jüngste Modellpflege brachte der klassisch-eleganten Oberklasse-Limousine optisch nur sanfte Retuschen. Eine Neuheit ist das 1820 Euro teure digitale Matrixlicht, das mit 1,3 Millionen Mikrospiegeln je Frontscheinwerfer sowie mit einem Beamer einen Lichtteppich als Orientierungslicht auf die Fahrbahn legt und die eigene Spur besonders hell ausleuchtet. Auch in unserem Testwagen war die famose Beleuchtung verbaut, die vor allem nachts in engen Autobahnbaustellen ein echter Sicherheitsgewinn ist.