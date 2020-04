Fahrbericht Kawasaki W 800 : Eine Kawa zum Knutschen

Die Engländerin aus Japan: In der W 800 lässt Kawasaki die Sechziger wiederaufleben. Sie sieht nicht nur aus wie ein klassisches Motorrad, sie fährt sich auch so.

Wie der Zufall es wollte, kreuzten sich unsere Wege mit denen der Kawasaki W 800 in den Tagen, als die Bilder apokalyptisch und die Rettungsschirm-Summen bizarr wurden. An solchen Tagen kann man etwas gebrauchen, das einem Bodenhaftung gibt. Eine Kawasaki wie diese zum Beispiel. Die hat etwas Beruhigendes an sich. Glatt möchte man sie umarmen dafür.

Die W 800 verkörpert Tradition und ehrt die eisernen Werte. Metall, wo Metall hingehört, kein Kunststoff. Keine Fahrmodi, kein Farbbildschirm, kein Joystick, dafür Chrom und eine Königswelle. Zwar ist die Kawasaki ein Motorrad japanischer Herkunft, in ihrer Wesensart jedoch ein sehr englisches. Sie scheint direkt aus den sechziger Jahren zu kommen, den Sixties, denen im Rückblick immer das Attribut Swinging vorangestellt wird. Damals bedrohte noch nicht ein Virus die Menschheit, sondern nur ein Atomkrieg. Und es gab den Minirock.

Die W 800 sieht nicht nur aus wie ein klassisches Motorrad, sie fährt sich auch so. Die schmal bereiften großen Speichenräder – vorne 19, hinten 18 Zoll – sorgen für stabilen Geradeauslauf mit einer angenehmen Note Sturheit, vereiteln jegliche Hektik und Hibbeligkeit. Der Zweizylinder stampft im Beat der Equals (Baby Come Back), wenn man ihn stampfen lässt, wie er es am liebsten hat: untenherum und in der Mitte, ohne die Quälerei hoher Drehzahlen. Nur 48 PS? Pah!

Es ist ein Langhuber, ein echter Paralleltwin, dessen Kolben sich synchron auf und ab bewegen. Alle 360 Grad, nach jeder vollen Kurbelwellenumdrehung, zünden abwechselnd der linke und der rechte Zylinder. Die stehen nebeneinander stramm wie die Fellmützengarde vorm Buckingham-Palast, wunderschöner Maschinenbau, alles luftgekühlt, versteht sich. Einen einzigartigen Anblick bietet die Königswelle an der rechten Motorseite als Bindeglied zwischen der Kurbelwelle und der obenliegenden Nockenwelle, welche die Ventile steuert. Gibt es nur in der W-800-Baureihe und sonst nirgends. Der Preis für Extravaganz und Detailverliebtheit: 10.345 Euro.

63 Nm bei 4800 Umdrehungen und besagte 48 PS, die bei 6000/min erreicht werden, sind keine Werte zum Fürchten. Mit ihrer Höchstleistung schöpft die Japanerin exakt das Limit des A2-Führerscheins aus. Perfekt einerseits. Andererseits: Wer mehr will in dieser Kategorie der Retromaschinen, der muss sich bei Triumph umsehen. Mit der Kawasaki lässt man sich am besten mit 80 bis 90 Sachen durch die Gegend treiben und genießt das Urtümliche. Robbt man sich auf der Autobahn der Höchstgeschwindigkeit von gut 160 km/h entgegen, verflüchtigen sich der lässige Charakter und das wohlgefällige Pulsieren. Obenheraus wirkt der Motor gehemmt. Schade, dass es keine Version mit 60 oder 70 PS gibt, die das Triebwerk sicher hergeben würde. Wie das gesamte Fahrwerk und die Scheibenbremsen auch.

Die W 800 als dritte und jüngste Variante der Baureihe – die beiden anderen tragen die Namenszusätze Street und Café – ist jene, mit der Kawasaki die Anmutung der originalen W aus den Sechzigern am klarsten widerspiegeln will. Vorgestellt wurde sie vorigen November während der Eicma in Mailand, als man noch einfach so durch proppenvolle Messehallen flanierte. Viele Chromteile, glänzende Lackierung, aufwendige Embleme und Zierstreifen am 15-Liter-Tank, der silberfarben statt schwarz getönte Motor sind ihre Kennzeichen, ferner eine lange „Tuck & Roll“-Sitzbank mit gerippter Polsterung und umlaufendem Keder sowie große runde Blinker mit orangefarbenen Gläsern. Im Lampentopf steckt eine moderne LED-Einheit, was gar nicht wie ein Stilbruch wirkt, zumal das Scheinwerfergehäuse einen Chromring trägt, wie auch die beiden Rundinstrumente im Cockpit, wo Tacho- und Drehzahlmessernadel einen Überlebensraum gefunden haben.

Mehr zum Thema 1/

Unser Verbrauch betrug 4,7 bis 5 Liter für 100 Kilometer, leider fehlt eine Tankanzeige. Das Plastik der Kniepolster am Benzinbehälter wirkt wenig hochwertig. Ein Hauptständer zählt zur Serienausstattung, bloß sträubt sich das Motorrad gegen das Aufbocken. Verdruss bereiten auch die Rückspiegel, in denen man wegen zu kurzer Ausleger nicht viel mehr sieht als die eigenen Arme. Die nostalgische Peashooter-Auspuffanlage schießt zwar nicht mit Erbsen, lässt allerdings ein herrlich sonores Brummen hören. Da vergisst man für eine Weile tatsächlich, was um einen herum vor sich geht.