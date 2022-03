Fahrbericht Yamaha TMax : Stil statt Stau

Der Yamaha TMax hält seit 20 Jahren seine Sonderstellung in der Rollerwelt. Jetzt steht die achte Generation des Sportscooters am Start.

Wenige Motorroller taugen dazu, ein Statussymbol zu sein. Sagen wir es ganz direkt: Bei den Typen, die der Markt hergibt, handelt es sich selten um Schönheiten oder sportlich-attraktive Gestalten. Meistens gehen Nützlichkeit, Pummeligkeit und Schrulligkeit eine Verbindung ein. Dementsprechend setzen sich Rollerfahrer dem Risiko aus, als pragmatisch orientierte Menschen eingestuft zu werden, die geschmackliche Dinge in den Hintergrund stellen. Zumindest, wenn es um die Wahl des Fortbewegungsmittels geht.

Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt sie, die Prestigeobjekte der praktischen Sorte. Die nostalgische Vespa zählt dazu, der futuristische BMW-Elektroroller ebenfalls. Eine feste Größe in diesem Kreis stellt der Yamaha TMax dar. Der ist zwar von japanischer Herkunft, aber im Herzen so was von südeuropäisch und sonnenbrillencool, dass Tausende Italiener, Franzosen und Spanier damit vierradgeplagten Stauteilnehmern um die Außenspiegel fahren.

Hinzu kommt: Ein TMax plärrt nicht wie ein Roller, er brummt mit tief sonorer Stimme bis in die Magengrube. Man trägt dazu gern modisch-ziviles Outfit und einen arrogant-entspannten Gesichtsausdruck. Der TMax ist der doppelte Espresso auf zwei Rädern. Seine Sonderstellung wird schon dadurch deutlich, dass etliche Eigner Sonderzubehör zur Individualisierung montieren lassen, wie es sonst nur in der Motorradwelt üblich ist.

Motorrad – ein gutes Stichwort. Als 2001 die erste TMax-Generation auf den Markt kam, hatte Yamaha etwas vollkommen Neues geschaffen, einen Sportscooter im Maxiformat, der sich technisch und im Fahrverhalten der Motorradwelt annäherte. Mehr als 350.000 Stück wurden seither in 87 Ländern verkauft, rund 85 Prozent davon in Europa und davon wiederum ein Großteil in, siehe oben, Italien, Frankreich und Spanien. Aber auch in Deutschland wird der große Max geschätzt und verehrt.

Alle drei bis vier Jahre steht eine Überarbeitung an, jetzt kommt die achte Generation in den Handel. Wie gehabt, vermeidet Yamaha den Einbau einer ­polterigen, rollertypischen Triebsatzschwinge und vertraut stattdessen auf die anspruchsvolle Lösung eines starr im Alu-Rahmen verschraubten Motors. Der treibt mittels CVT-Riemengetriebe und Zahnriemen das von einer Alu-Schwinge geführte Hinterrad an. 48 PS leistet der durchzugsstarke Zweizylinder mit 562 Kubikzentimeter Hubraum. 4,8 Liter beträgt sein Normverbrauch.

Fällig im Sinne des Zeitgeists

Mit seinem stabilen Fahrwerk, der hochwertigen, straff gedämpften Federung, der zupackenden Bremsanlage, zwei Fahrmodi, Traktionskontrolle plus nobler Gesamtanmutung hebt sich der TMax vom Rollereinerlei ab. Er war schon immer jener, der sich werktags in den Berufsverkehr stürzt und am Wochenende mit den Motorrädern spielen geht. Wenn es beim Wechsel von der alltäglichen Pflicht zum Kürprogramm aus der Stadt hinaus auf kurvige Sträßchen in der Landschaft geht, macht er es sich zur Aufgabe, Motorrädern im Rückspiegel zu kleben. Auf der Autobahn führt Überholspurtempo keineswegs zum Schlottern der Knie.

Motor und Antrieb blieben zum Modelljahr 2022 praktisch unangetastet, darüber hinaus veränderte Yamaha eine Menge. Manches davon war auch wirklich fällig im Sinne des Zeitgeists. Unvermeidlich war der Einzug des 7-Zoll-Farbbildschirms im Cockpit mit mehreren zur Wahl stehenden Stilrichtungen der Anzeige plus Smartphone-Konnektivitätsangebot per Bluetooth, WLAN und USB. Es gibt ein Handy­fach und Optionen für Musikhören und Telefonieren, sofern ein passender Helm mit Headset vorhanden ist.

Darüber lassen sich auch die Hinweise des Garmin-Navigationssystems vernehmen. Um dessen Karte auf den Bildschirm zu zaubern, benötigt man allerdings gleich zwei Apps auf dem Smartphone – eine von Yamaha sowie eine weitere von Garmin. Das ist für die Generation Apple Carplay wahrscheinlich höchstens die zweitbeste Lösung, zumal für die Garmin-App eine Gebühr verlangt wird. Dafür steht dann allerdings der Funktionsumfang der Garmin-Navigation zur Verfügung und nicht bloß simple Routenführung.

Die Navigation durch die Menüs des Bordcomputers gelingt gut mittels eines Joysticks links am Lenker, wenngleich man das Hebelchen im Eifer des Stadtgefechts gelegentlich mit dem benachbarten Blinkerschalter verwechselt. Die Blinker selbst müssen leider stets manuell deaktiviert werden, mangels einer automatischen Abschaltung, die an einem Premium-Produkt wie diesem zum Premium-Preis von 12.700 Euro plus 400 Euro Nebenkosten eigentlich zu erwarten wäre.

Im Design ist der Yamaha knackiger, kompakter, kantiger geworden. In der neuen Verkleidung sitzt ein Scheinwerfer-Konglomerat mit stechendem Blick, das gemeinsam mit Lufteinlässen und angedeuteten Flügelchen Durchsetzungsvermögen suggeriert. Die veränderte Scheibe bietet exzellenten Wind- und Wetterschutz. Die Trittbretter sowie die mit einer verstellbaren Fahrerrückenstütze ausgestattete Sitzbank wurden verlängert. Die schmaler bauende Taille kommt Personen von geringer Körpergröße entgegen; man erreicht beim Anhalten den Boden besser als früher. Der neue Lenker ist ein Schmuckstück aus geschmiedetem Aluminium und richtet den Oberkörper aktiver nach vorn aus, zum Vorderrad hin. Leichtere Räder und modifizierte Fahrwerkseinstellungen dienen einer gesteigerten Agilität.

Preis der Sportlichkeit: Nach wie vor hat der TMax keinen echten Durchstieg vorm Sitz; zum Aufsteigen schwingt man ein Bein übers Heck. Der Stauraum – maximal ein Integralhelm plus Kleinigkeiten – fällt nicht üppig aus, viele Pendler behelfen sich mit einem Topcase oder gleich dem Zubehör-Paket „Urban“. Mehr als die Hälfte der Kunden entscheidet sich gleich für die luxuriöse „Tech Max“-Variante des TMax. Besondere Merkmale: elektrisch verstellbare Scheibe, Griff- und Sitzheizung (für einstellige Temperaturen etwas schwach), Smartkey, hinterleuchteter Zentralschalter, Tempomat, einstellbare Hinterradfederung, Kostenpunkt 15 200 Euro. Yamaha weiß, was TMax-Fans wünschen. Und dass sie bereit sind, tief in die Tasche zu greifen.