Fahrbericht VW T-Roc 2.0 : Verrocte Welt

Aktualisiert am

Wirkt größer, als er ist: Volkswagen T-Roc Bild: Volkswagen

Der kleine VW T-Roc hat den größeren, aber immer noch kompakten Tiguan als Nummer-eins-SUV in Deutschland abgelöst. Für rund 50.000 Euro wird so ziemlich alles geboten, was ein SUV braucht.