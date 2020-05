Fahrbericht Volvo XC40 : Einfach mal 50.000 Euro hinlegen

Kunden von Volvo haben derzeit einige Veränderungen durchzustehen. Polestar ist nicht mehr die Bezeichnung für besonders potente Fahrzeuge, sondern eine neue Marke für auf Tesla zielende Vollzeitelektriker mit stilsicherem Design. Die Bezeichnung Twin Engine wird zu Recharge, womit Plug-in-Hybride der Kernmarke gemeint sind, und mit dem Zusatz Pure Electric versehen rein batterieelektrische Volvo.

Holger Appel

An der Schwelle zur neuen Zeit bewegten wir noch den XC40 T5 Twin Engine, der also fortan Recharge heißt, technisch aber unverändert weitermacht. Das bedeutet zwei Motoren, einen Benziner mit drei Zylindern und 180 PS, dazu eine 82 PS starke Elektromaschine. Das hört sich nach enorm viel an, führt gleichwohl nicht zu einem explosiven Gemisch, weil es der Antrieb mit 1,8 Tonnen Leergewicht zu tun hat. Der XC40, das kleinste und dennoch stattliche SUV von Volvo, wird damit souverän bewegt, Reisen ist ihm lieber als Rasen, was im Sinne des schwedischen Herstellers und wohl auch seiner Klientel sein dürfte. Angetrieben wird stets die Vorderachse, Allradantrieb gibt es leider nicht. Die Kraft überträgt ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, das geschmeidig zu Werke geht. Gleiches gilt für den angenehm sanften Benzinmotor.

Eine Automatik kümmert sich in der Regel um das optimale Zusammenspiel der Maschinen. Das gelingt gut, bis auf einen störenden Ruck um 85 km/h. Wer will, erreicht die 100 km/h aus dem Stand nach 7,3 Sekunden, 205 km/h beträgt die Höchstgeschwindigkeit, besser gesagt: betrug, denn Volvo regelt künftig alle seine Autos bei 180 km/h ab.

Der XC40 erfreut mit bequemen Sitzen vorn. Hinten gibt es erstaunlich viel Beinfreiheit, die allerdings durch eine kurze Sitzbank erkauft wird, was auf Dauer der Gemütlichkeit abträglich ist. Alle Insassen werden von dem Fahrwerk kommod begleitet, nur auf fiesen Querfugen schlägt es humorlos an. Der Kofferraum fasst alltagstaugliche 460 Liter und ist mit zwei Handgriffen erweiterbar. Die Bedienung über den mittig hochkant angeordneten Touchscreen mit seinen diversen Untermenüs ist gewöhnungsbedürftig, die Spracherkennung bisweilen begriffsstutzig, aber alles ist fein angerichtet und sieht elegant aus. Im Testwagen knarzte die Lüftung der Klimaanlage, vermutlich ein Einzelfall.

Der Trumpf des an der Steckdose aufladbaren Hybriden ist seine Fähigkeit, Kurzstrecken elektrisch zu fahren. Im Kardantunnel sitzt der Akku mit 10,7 kWh Kapazität. Volvo verspricht daraus 45 Kilometer, wir haben 36 Kilometer geschafft. Aufladen dauert an der Haushaltssteckdose zwischen vier und fünf Stunden. Wie oft man dies tut, ist maßgeblich für den Verbrauch. Minimal erreichten wir 5,3 Liter Benzin plus an der Ladesäule gemessene 10,6 kWh Strom. Maximal verfeuerten wir 9,5 Liter Benzin. Solche Autos trinken auf der Autobahn, auf der wir einige Zeit unterwegs waren. Im Durchschnitt ergaben sich 7,4 Liter Kraftstoffkonsum zuzüglich Strom, das ist eher ernüchternd. Wie der Preis. Der XC40 Plug-in kostet vor eventueller Förderung mindestens 50.000 Euro, das ist selbst für ein so attraktives Auto arg viel. Den starken Benziner gibt es für rund 9000 Euro weniger.