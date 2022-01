Volvo V90 Cross Country : Wolleproppen mit Unterhaltungswert

Aktualisiert am

Immer noch ist Volvo eine Kombi-Marke. Den großen 4,95 Meter langen V90 gibt es nun auch in einer höher gelegten Allradversion, Cross Country genannt. Navigiert wird jetzt mit Google.

Zugstark: Der Cross Country nimmt 2,4 Tonnen an den Haken Bild: Hersteller

Große Kombis haben bei Volvo eine lange Tradition. Jüngster Vertreter ist der 4,95 Meter lange V 90. Für Kunden, die gern mal abseits befestigter Wege unterwegs sind, aber kein SUV fahren wollen, haben die in chinesischer Hand befindlichen Schweden eine robuste Cross-Country-Version mit 210 Millimeter Bodenfreiheit und serienmäßigem Allradantrieb im Programm. Ein Mild-Hy­brid-System ist neuerdings immer an Bord, auf die Plug-in-Hybridtechnik, mit welcher der V 90 geordert werden kann, muss der Cross Country aber verzichten.

Der 250 PS starke Zweiliter-Benziner arbeitet mit Turboaufladung und Zylinderabschaltung, eine kleine Elektromaschine liefert 14 PS zusätzlich. Am Fahrverhalten gibt es nichts zu mäkeln, der etwas rau klingende Vierzylinder agiert durchzugsstark und laufruhig. Innerhalb von 7,4 Sekunden ist die 100-km/h-Marke erreicht, bei 180 km/h ist Schluss. Das Tempolimit hat Volvo jedem seiner Modelle verordnet. Die Achtstufenautomatik macht ihre Sache so gut, dass Schaltwippen am Lenkrad nicht vermisst werden.

Dazu hat uns der geschmeidige Abrollkomfort des 1,9 Tonnen schweren Wagens auf längeren Strecken überzeugt. Bis zu 2400 Kilogramm darf der Allradler an den Haken nehmen. Dass er trotzdem nicht unsere erste Wahl wäre und wir eher zum 197 oder 235 PS starken Diesel greifen würden, liegt am relativ hohen Durchschnittsverbrauch von 9,0 Liter Super auf 100 Kilometer. Das können Diesel besser.

Edel und hochwertig wirkt der Innenraum mit seinem dezent-skandinavischen Wohlfühlambiente. Die optionalen Sportsitze aus hellgrauer Wolle und recyceltem Polyester sind bequem, ihre hohen Seitenwangen und die breite Mittelkonsole schränken die Mobilität von Fahrer und Beifahrer aber etwas ein. Dahinter können dank des großzügigen Radstands von 2,94 Metern behaglich die Beine ausgestreckt werden. Überrascht hat uns die geringe Kopffreiheit: 1,80 Meter große Fahrer touchieren das Dach, zumindest in Kombination mit dem großen Panoramaglasdach.

Der 551 bis 1517 Liter große Kofferraum hinter der elektrisch aufschwingenden Heckklappe ist familientauglich und mit praktischen Details wie Taschenhaken, Trennnetz und aufklappbarem Raumteiler ausgestattet. Immer mit der höchsten Linie Pro kombiniert, ist die Serienausstattung des V 90 Cross Country mit zahlreichen meist unaufdringlich agierenden Fahr- und Sicherheitsassistenten umfangreich, der Preis aber entsprechend happig.

Inklusive 6500 Euro Aufschlag zum zivilen Kombi sind für den höhergelegten Allrad-Benziner mindestens 64.250 Euro zu entrichten, der Testwagen kam gar auf 79.180 Euro. Empfehlenswert ist das 1250 Euro teure Lichtpaket mit dynamischem Kurvenlicht und beeindruckender adaptiver Leuchtweitenregulierung.

In der Bedienung setzt Volvo wie bisher auf einen großen, hochkant stehenden Touchscreen in der Mittelkonsole mit teils verschachtelten Menüs. Knöpfe und Schalter gibt es kaum. Zum Modelljahr 2022 hielt ein gemeinsam mit Google entwickeltes Infotainment Einzug. Die Navigation funktionierte tadellos, als starrsinnig erwies sich die Sprachbedienung mittels Google-Assistent. Mit Engelszungen und wechselnden Befehlen versuchten wir vergeblich, das System dazu zu bewegen, einen anderen Radiosender einzustellen. Bis auf die stets freundliche Antwort: „Na klar, hier ist Sender XY auf deinem Autoradio“ passierte nie etwas, und es dudelte weiter auf der voreingestellten Frequenz. Manchmal vermissen wir sie, die analogen Zeiten.