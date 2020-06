Fahrbericht Specialized Vado : Erdbeeren für die Kollegen

Wahrscheinlich läuft das wie beim SUV. Erst kommen die schweren Brocken auf den Markt, und wenn das Konzept alle infiziert hat, werden leichtere und günstigere Derivate nachgereicht. Potente Motoren am Rad spielen ihre Vorteile durch Kraft und Reichweite aus, aber ein leichterer Antrieb kann auch Verführung entfachen. Wir hatten hier kürzlich das Mountainbike Specialized Levo SL mit einiger Begeisterung beschrieben, nun waren wir auf dem für Bürotouren gedachten Schwestermodell unterwegs. Es heißt Turbo Vado SL und arbeitet nach dem gleichen Prinzip: kleinerer Motor, weniger Unterstützung, mehr Fitness, leichter, wendiger, schlanker. Die Amerikaner haben das Rad freilich nicht neu erfunden, Fazua etwa hat eine ähnliche Idee. Aber sie treiben den Gedanken voran, auch ein Gravelbike gibt es, und das wird nicht das letzte Modell sein. Im Specialized werkelt ein mit dem Autozulieferer Mahle entstandener, robust wirkender Antrieb.

16 Kilogramm wiegt das SL mit Aluminiumrahmen, 22 Kilo das gewöhnliche Turbo Vado. Der leider etwas laute Motor mit nur 240 Watt und 35 Nm verdoppelt die eingesetzte Kraft und unterstützt bis 25 km/h. Der Effekt ist gleichwohl beachtlich: Die SL-Reihe fühlt sich deutlicher nach Fahrradfahren an, während die potenteren E-Bikes eine Verwandtschaft zum Mofa nicht leugnen können. Der elegant in den Rahmen integrierte Akku speichert 320 Wh, was wenig ist, aber zum Konzept passt. Im Pendler- und Einkaufsalltag macht das Rad einfach Spaß, und 110 Kilometer Strecke sind immer drin. Wer längere Fahrten vor sich hat, kann in den Getränkehalter einen Ersatzakku einhängen, dann sind 480 Wh an Bord. Die Ladezeit über die solide Buchse beträgt rund zweieinhalb Stunden.

Das puristisch gestylte, rundum gut verarbeitete Vado SL sieht aus, als habe es keine Federung. Hinten stimmt das. Vorne ist in den teureren Versionen ein Absorber am Fuß des Lenkers in das Rohr eingelassen, ummantelt mit einer Manschette. Der Hersteller nennt das martialisch Future Shock System, es dämpft die meisten auf Straßen und leichten Feldwegen lauernden Gemeinheiten weg. Das Schutzblech vorn liegt eng am Reifen an, um Wasserspritzer fernzuhalten. Allerdings liest es immer wieder Steinchen auf und katapultiert sie nach vorne raus. Das scheppert und schürt Sorge vor Beschädigungen. Eine Lichtanlage ist stets dabei, und was für eine. Wir sind um Mitternacht durchs Feld nach Hause gefahren, der Lichtkegel ist beeindruckend hell, das gibt Sicherheit. Allenfalls könnte er etwas breiter ausleuchten. Und weil das Licht an den Fahrakku gekoppelt ist, macht es nie schlapp, solange das Rad läuft.

Specialized preist das SL als ideal für den Weg zur Arbeit an, was wir selbst in Zeiten des Homeoffice mal gelten lassen wollen. Unsere Strecke hat 20 Kilometer, die stets eine Freude waren. Der schulterfreundlich geformte Lenker mit seinen Ergonomiegriffen lässt lange Fahrten ermüdungsarm zu. Wir haben das Rad auch zum Einkaufen benutzt, obgleich es uns aus Gründen der Ästhetik Überwindung gekostet hat, ein Körbchen draufzuschnallen. Selbiges klickt auf dem Gepäckträger ein und ist verflixt praktisch. Allerdings fliegen dort abgestellte Erdbeeren aus ihrem Schälchen, weil das Hinterrad jeden Bordstein und jeden Kanaldeckel ungefiltert weiterreicht. Alternativ wäre die Anbringung von Fahrradtaschen möglich.

Es gibt vier Ausstattungsstufen. Schon die Einsteigerversion ist mit 3000 Euro relativ teuer. Wir würden ob der mauen Ausstattung trotzdem eine höhere wählen. Mindestens die zweite mit 10-fach Shimano Deore und DT Swiss-Laufrädern sollte es sein. Ab der dritten Stufe stehen 12 Gänge mit Shimano SLX und XT-Werfer sowie Karbon-Gabel und eben Future Shock zur Verfügung, das wäre unsere Wahl, sie kostet 4000 Euro. Allerdings fährt das Auge mit, weshalb die Farbe ein Kaufkriterium sein kann. Das Testrad kam als Topmodell EQ in Dunkelblaumetallic, ultracool.