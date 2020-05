Specialized Levo SL : Leichtkraftrad

Wir wissen schon um die Zuschriften, die uns nach diesem Artikel erreichen werden. Weichei, nur was für überfettete Flaschen. Ja, der Hardcore-Radfahrer ist nicht zimperlich in seiner Wortwahl, Mountainbikes werden mit Muskelkraft bewegt, wer anderes tut, begeht Verrat. Im Geschäft wird der Verrat freilich ständig gekauft, die meisten hochpreisigen Räder haben mittlerweile einen Elektromotor. So ein E-Mountainbike wiegt schon mal 25 Kilogramm und ist entsprechend träge, nur die richtig guten lassen sich locker bewegen. Specialized hat ein solches im Programm, das Turbo Levo gehört zu den (teuren) Assen am Markt.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Nun kommen die Amerikaner mit der Idee daher, es müsse auch leichter gehen. Das Levo erhält den Zusatz SL, wiegt nur 18 Kilogramm und ist erst auf den zweiten Blick als elektrisches Mountainbike zu erkennen. Der Akku ist integriert, der Antrieb klein, die Kettenstrebe dadurch kürzer, der Karbonrahmen wirkt schlank. Solches Design gelingt nur, wenn abgespeckt wird. Der in Magnesium gehüllte Motor des SL liefert 240 Watt und 35 Nm, der im Levo 565 Watt und 90 Nm. Er verdoppelt die Kraft des Fahrers, der des Levo vervierfacht sie. Der SL-Akku hat 320 Wh Kapazität, im Levo sind es je nach Modell 500 bis 700 Wh.