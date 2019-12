Fahrbericht Yamaha TMax : Max maximal

Jeder kennt Max Mustermann, auch wenn es ihn gar nicht gibt. Seit 19 Jahren gibt es den Yamaha TMax, und in der Rollerwelt kennt ihn jeder. Ins 20. Jahr geht der erfolgreichste Sport-Scooter der Welt nicht nur in der siebten Generation, sondern erstmals als 560er. Beim Debüt im Jahr 2000 war er ein 500er, später wuchs er zum 530er, stets mit Zweizylindermotor. 330 000 Einheiten wurden bis dato verkauft, fünf Sechstel davon in Europa. Insofern ist er längst tatsächlich ein Max Mustermann, nämlich Vorbild, ja Synonym gar für sportlich zu fahrende Motorroller.

217 Kilogramm wog der 40 PS leistende Erstling einst, 218 bringt der jüngste TMax auf die Waage, obwohl die Technik mit ABS, Einspritzung und doppelten Katalysatoren doch weit umfänglicher ist als früher. Das ist nur durch strenge Diät an anderer Stelle möglich.

Mit nunmehr 48 PS aus 562 Kubikzentimetern Hubraum des fest mit dem Chassis verschraubten Zweizylinder-Reihenmotors steht der TMax 560 bestens im Futter, verbraucht aber dennoch einen halben Liter weniger – 4,8 Liter verkünden Bordcomputer und Datenblatt übereinstimmend – als das Vormodell. Weil das flinke Fahrwerk noch feiner abgestimmt ist, die Bremsen bestens dosierbar und ebenso wirksam sind und sich die Ergonomie weiterhin fahraktiv, aber dennoch komfortabel gestaltet, ist auch der jüngste TMax ein Spaßbringer. Der Fahrkomfort fällt dank neu abgestimmter, wunderbar sanft agierender Variomatik hoch aus, Vibrationen sendet der Twin mit den liegenden Zylindern so gut wie gar nicht aus. Mindestens 1,75 Meter Körpergröße sind wegen des Bodenkontakts beim Anhalten zwingend erforderlich. Ein teurer Begleiter ist der TMax allerdings schon: 11 999 Euro sind ein Wort.

Doch es geht noch mehr: Wer sich zum Kauf des opulenter ausgestatteten TMax Tech Max 560 entschließt, ist sogar 13 699 Euro los. Griff- und Sitzheizung, Tempomat, elektrisch einstellbarer Windschild und Smartphone-Einbindung sind in diesem Fall inbegriffen. Doch: Lediglich eine 12-V-Steckdose im Handschuhfach ist im USB-Zeitalter arg mager, eine automatische Blinkerrückstellung spart sich Yamaha sogar gleich ganz. Ein sehr nützliches Teil der Tech-Linie ist aber, nicht nur bei Regen, die Vario-Scheibe: Leiser als hinter der zur mobilen Schrankwand verwandelbaren Scheibe sind wir schon lange nicht mehr 165 km/h gefahren.

Wer trotz der hohen Preise seinen TMax individualisieren will, findet allerlei Möglichkeiten. Besonders beliebt, nicht nur im Hauptmarkt Italien, ist der Akrapovic-Sportauspuff – so sehr sogar, dass der slowenische Auspuff-Lieferant von diesem Teil mehr absetzt als von jedem anderen Baumuster. Der TMax ist seinen Besitzern also echt was wert.