Fahrbericht Malibu I 430 LE : Schwerer Junge aus Schwaben

Malibu hießen die ersten Camper auf Basis des VW Bus der 1979 gegründeten Marke Carthago aus Ravensburg in Oberschwaben. Seit 2013 ist nun die einstige Modellbezeichnung Name einer Tochtergesellschaft, die von Vans bis zum integrierten Reisemobil beinahe jedes Format der immer beliebter werdenden Freizeitfahrzeuge im Programm hat, sich aber trotz hoher Qualitätsversprechen etwas günstiger positioniert als die Mobile aus dem Mutterhaus.

Wir sind mit dem integrierten Malibu I 430 LE auf Basis des Fiat Ducato auf die Reise gegangen. Der Einstiegspreis für das 6,95 Meter lange Fahrzeug liegt bei 75.750 Euro, dafür gibt es den Vierzylinderdiesel von Fiat mit 120 PS. Die 140 PS starke Variante der 2,3-Liter-Maschine kostet 890 Euro Aufpreis, das Automatikgetriebe mit neun Stufen von ZF schlägt mit satten 3490 Euro zu Buche, verschiedene Pakete für Verbrauchsminderung, Komfortsteigerung und Sicherheitsgewinn addieren sich auf 9400 Euro. Zusammen mit Extras wie Rückfahrkamera, Deko-Set für den Innenraum und Radioanlage kostet der Malibu am Ende gar 93.996 Euro.

Ein großer Teil der Urlaubsausrüstung kommt in der großzügigen Heckgarage unter. Zwei Fahrräder (38 Kilogramm), ein kleiner Kickscooter (20 Kilogramm), Campingmöbel und ein kleiner Grill (18 Kilogramm) finden mühelos Platz. Die leichte Garderobe für zwei Wochen, Wanderschuhe und Reiseliteratur verstauen wir in den beiden Kleiderschränken unter den längs eingebauten Einzelbetten im Heck und in den großzügig dimensionierten Dachstaukästen. Töpfe und Teller für zwei lassen sich ebenso einfach wie klapperfest in den Auszügen der Küche unterbringen. Der 70-Liter-Dieseltank ist voll, Wasser werden wir unterwegs bunkern, die Sonne lacht, nun kann es losgehen.

Malibu nennt für den I 430 LE eine Masse von 3005 Kilogramm im fahrbereiten Zustand, 3,5 Tonnen darf er maximal wiegen. Eine öffentliche Waage fahren wir eigentlich nur aus Neugier an und erleben eine faustdicke Überraschung. 3470 Kilogramm zeigt sie an, ohne Fahrer und Beifahrerin. Raus also mit den Fahrrädern, auch der Scooter darf nicht mitreisen. Und all den feinen Waren am Urlaubsziel, wo die Zitronen blühen und die Trüffel wachsen, müssen wir wohl entsagen. Wer sich um das Zuviel nicht schert, läuft insbesondere im Sommer Gefahr, erwischt zu werden. Gewichtskontrollen seitens der Polizei sind gar nicht so selten. Eine Überladung von zehn Prozent wird in Deutschland mit 30 Euro geahndet, bei 20 Prozent sind schon 95 Euro und ein Punkt fällig. Im europäischen Ausland gibt es keine Punkte, aber weitaus höhere Geldstrafen und kaum Toleranz. Wer in Frankreich mehr als fünf Prozent überladen erwischt wird, darf nicht weiterfahren.

Davon abgesehen, ist der Malibu einladend. Warmherzig zeigt sich das Interieur, die cremefarbenen Möbelfronten harmonieren trefflich mit dem hellen Kirschholzdekor. Die beigefarbenen Sitzbezüge mit pflegeleichtem Alcantara-Imitat fügen sich harmonisch ein. Nichts klappert oder knirscht, dass die Polster auf allen Plätzen stramm und nicht zu flauschig sind, steigert das Wohlbefinden. Mit Pilotensesseln ist das Fahrerhaus bestuhlt, beide drehbar, darüber ein Hubbett, das wir gerne ausgebaut hätten, um Gewicht zu sparen. Denn zu viert auf die Reise gehen ist zumindest mit der 3,5-Tonnen-Version des Integrierten schlicht unmöglich.