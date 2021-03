Fahrbericht Panamera Hybrid : Energiezufuhr für Porsches Biathleten

Der Porsche Panamera Hybrid ist schick und schnell, nichts anderes ist zu erwarten. Doch überrascht er als Biathlet mit weiteren Talenten. Wir haben die halbe Studentenbude inklusive Ski damit umgezogen, es ist beachtlich, was trotz Akkus an Bord hineinpasst, wenn die Rücksitze umgeklappt sind. Wir waren zu viert bequem auf großer Fahrt. Wir haben mit ihm auf nächtens freier Autobahn beachtlich kurze Reisezeiten hingelegt. Und wir sind mit ihm laut- und kraftstofflos vom Home ins Office gependelt.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Panamera 4 S E-Hybrid heißt das jüngste an der Steckdose aufladbare Mitglied. Es fügt sich in die Mitte einer Kleinfamilie, die bislang aus der auch nicht eben lahmen Basisversion und einem Turbo-Topmodell bestand. Porsche wäre nicht Porsche, fänden sie nicht immer eine Lücke. Diese hier hat 560 PS und 750 Nm, die sich recht eindrucksvoll entfalten. Aus dem Stand fällt die 100-km/h-Marke bauchkribbelnd nach 3,7 Sekunden. Auf die Probe der Höchstgeschwindigkeit von 298 km/h mussten wir wegen der Winterreifen leider verzichten. Um 230 km/h herum benimmt sich der Panamera wie auf Schienen, und er tut dies auch, wie sich aus Erfahrung berichten lässt, darüber hinaus. Als ob die dynamischen Fähigkeiten nicht schon beeindruckend genug wären, setzt die optionale Hinterachslenkung einen drauf, sie ist in flinken Passagen ebenso ein Gewinn wie in der mit engeren Radien fordernden Stadt.

Der 4 S Hybrid schöpft wie das Basismodell seine Kraft aus einem 2,9-Liter- V6, der souverän-kernig läuft. Dank veränderter Motorsteuerung und höherem Ladedruck entfaltet er mehr Leistung. Hinzu gesellt sich eine Elektromaschine mit 136 PS und 400 Nm. Was die nackten Zahlen nicht verraten, ist die Art der Abstimmung des elektrischen Fahrens und auch des Zusammenwirkens der beiden Antriebe. Porsche beweist ein gutes Händchen, das elektrische Kapitel spielt auf höchstem Niveau.

In der Kombination ist der Antrieb eine schwer zu schlagende Einheit. Um den steuerlichen (Dienstwagen-)Anforderungen zu genügen, wurde die Kapazität des Akkus mit dem Facelift der Modellreihe im Herbst vergangenen Jahres von 14,1 auf 17,9 kWh gesteigert. Die sichert allen Plug-in-Panamera das E-Kennzeichen. Unser Fahrzeug hatte trotz 2,3 Tonnen Leergewicht eine elektrische Reichweite nach WLTP-Norm von 50 Kilometern, wir erreichten bei kühlen Außentemperaturen 38 Kilometer. Der Unterschied zwischen Sommer und Winter ist signifikant. Das gilt auch für den Verbrauch, der im Übrigen hauptsächlich davon abhängt, welche Strecken gefahren werden und wie oft geladen wird. Gemäß Norm sollen 2,6 Liter Super Plus und 18,1 kWh möglich sein. Wir ermittelten einen Durchschnitt von 8,7 Litern und 22,2 kWh Strom inklusive Ladeverlust.

Dafür werden überragende Fahreigenschaften in allen Lebenslagen geboten, und es geht dabei wahrlich nicht nur um Schnelligkeit. Der Panamera verbindet auf außergewöhnliche Art Lust an der Leistung und entspannten Komfort. Hinzu gesellt sich in und um die Stadt herum nahezu lautloses elektrisches Gleiten. Geht der Fahrer vom Gas, segelt der Porsche grundsätzlich, er rollt also im Leerlauf, statt rekuperierend zu verzögern. Das sei effizienter, heißt es. Angenehm ist es jedenfalls. Geladen wird über Nacht mit einem höllisch schweren und unhandlichen Kabel, das passt so gar nicht.

Bezahlen lassen sich die Stuttgarter ihr piekfein verarbeitetes Glanzstück abgehoben. 130.000 Euro beträgt der Grundpreis. Wer den noch für erreichbar hält, benötigt Riechsalz beim Blick auf die Extras. Der Testwagen hatte Zusatzausstattung für 58.000 Euro.