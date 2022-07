Fahrbericht Porsche Macan T : Zwei Liter T

Dieser Bericht war eigentlich fertig. Eigentlich, weil wir dann eine goldene Journalistenregel durchbrochen haben, die da lautet: Ich recherchiere mir doch nicht meine Meinung kaputt. Der Besuch im Archiv und in der Datenbank von Porsche öffnet Augen für die Macht des Faktischen. In China sind Autos mit mehr als 2 Liter Hubraum kaum noch zulassungsfähig, Österreich oder Frankreich und nordische Länder schlagen mit Sondersteuern prohibitiv zu. So kommt es, dass in China 90 Prozent aller Macans mit Vierzylinder bestellt werden, rund um die Welt sind es 70 Prozent. Haben wir richtig gerechnet, ist der Macan mit Vierzylinder der meistverkaufte Porsche.

Eingedenk dieser Erkenntnisse fällt der Fahrbericht in zwei Teile. Wer Macan fahren möchte, wofür es einige und vor allem gute Gründe gibt, und nicht in Deutschland lebt, gehört zu den Mächtigen und Reichen oder fährt Vierzylinder. Wer sich in Deutschland lebend glücklich schätzen darf, liest nun den Satz, der eigentlich am Anfang stehen sollte: Der Macan ist ein überragendes SUV, aber bitte nicht mit diesem Golf-Motor.

Der holt aus besagten vier Zylindern und 2 Liter Hubraum 265 PS Leistung und 400 Nm Drehmoment. Das sind an sich brauchbare Werte, nur hat es der Maschinenraum mit fast zwei Tonnen zu tun. In Autobahnauffahrten, beim Überholen oder unter forscherem Gasfuß dringen die Leiden des jungen Motors unerquicklich ans Ohr. Sobald die Fahrt gleitet, ist alles in guter Ordnung, was an den bemerkenswerten Grundqualitäten des vom zurückhaltender orientierten Audi Q5 abstammenden Macan liegt.

Aber Porsche hat natürlich noch immer eine Idee für frische Reize, die Auffächerung der Modellpalette betreibt wohl niemand so feingliedrig wie die Zuffenhausener. Deswegen gibt es zur Basis nun ein T. Das steht für Touring, an früheren 911ern wurde es schon mal genutzt, dann vergessen, dort und am 718 wiederbelebt. Jetzt der Macan. Mit T rücken Anbauteile in Kontrastfarbe, mächtige Auspuffe, ein eigener Radsatz, sportlich ausgeschnittene Sitze mit speziellem Design in den Blick. Das einen formidablen Kompromiss aus Sicherheit, Komfort und Agilität findende Stahlfahrwerk ist 15 Millimeter tiefergelegt und hat steifere Stabilisatoren.

Wer will und sie nicht wie wir entbehrlich findet, kann erstmals im Vierzylinder eine Luftfederung bestellen. Die Bremsen packen kraftvoll zu, die Lenkung ist passgenau justiert, das ist Porsche in Bestform. Die Leistungswerte indes liegen mit dem Basismodell gleichauf, dank des serienmäßigen Sport-Chrono-Pakets beschleunigt der Macan T von 0 auf 100 km/h in 6,2 statt 6,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit von 232 km/h bleibt wie gehabt. Ob irgendwer im Alltag den Hauch zusätzlicher Schärfe herausfahren will und kann? Wir glauben eher an den Versuch serotoniner Verführung.

Mit 69.500 Euro lädt Porsche auf einen T. Für 5000 Euro Mehrpreis bekomme die Kundschaft Ausstattung im Gegenwert von 10.000 Euro sowie Dinge, die es nur hier gebe, heißt es. Für weitere 4000 Euro gibt es freilich den Macan S mit V6, der ist wahrlich eine wunderbare Kombination. In unserem letzten Test, der aus 2019 datiert, konsumierte er 11,7 Liter, vermutlich wäre er mit technisch fortentwickelter Finesse heute etwas knausriger. Porsches Model T nahm nun 10,7 Liter zu sich. In Deutschland greifen 40 Prozent der Käufer zum Vierzylinder, die anderen genießen die noch attraktivere Alternative. Ein Glück, dass das hierzulande noch möglich ist.