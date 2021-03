Porsche Cayenne GTS Coupé : Ein dicker Brocken tanzt um die Ecken

Aktualisiert am

Mal angenommen, wir wären keine Bedenkenträger. Dann schauten wir nicht auf das viele Geld oder den immens hohen Benzinverbrauch, und die Frage, ob die Welt dicke SUV braucht, noch dazu als Coupé, interessierte uns nicht. Also freuen wir uns einfach an der Leistung, dem Fahrverhalten und dem tollen Klang, den das Porsche Cayenne GTS Coupé bietet. Erwähnen sollten wir noch das gute Raumangebot – kein Wunder bei 4,94 Meter Außenlänge, und trotz des nach hinten heruntergezogenen Daches kann man im Fond noch gut sitzen. Auch die Beinfreiheit passt. Verzichten würden wir auf die Zweier-Bank mit der Ablage in der Mitte und ohne Aufpreis eine Dreier-Bank bestellen.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Der GTS hat wie die beiden Turbo-Cayenne einen V8-Motor statt eines V6, aus vier Liter Hubraum werden 460 PS und 620 Newtonmeter maximales Drehmoment geholt. Damit ist er der schwächste V8, was natürlich relativ ist. Der dicke Brummer hat einen gewaltigen Bums, aus dem Stand erreicht er in 4,5 Sekunden die 100-km/h-Marke. Damit kann er zwar keinen 911 unterbieten, aber er ist fixer auf 100 als die vierzylindrigen Boxster, die gut 800 Kilo leichter sind.

Dabei trötet der Motor gewaltig, vor allem wenn man einen Klappenauspuff und die aufpreispflichtigen, mittigen Endrohre hat. Die gehören zu einem 9460 Euro teuren „Leichtbau-Sportpaket“, das unter anderem auch ein Karbondach umfasst. Mit einem Basispreis von 118.490 Euro ist der GTS ohnehin kein Sonderangebot, der Testwagen hatte für knapp 50.000 Euro Extras dabei und kam so auf einen Endpreis von 168.381 Euro.

Weil der GTS besonders sportlich ausgelegt ist, dazu einen Allradantrieb hat, der die Hinterachse bevorzugt, trauen wir ihm zu, auf der Landstraße mit einem Cayenne Turbo mitzuhalten, schlicht weil er so flink ist. Er fährt sich tatsächlich beinahe so leichtfüßig wie ein Sportwagen, Lenkung, Kraftentfaltung, Präzision, Kurvenverhalten, alles bestens. Zum Fahrverhalten des Testexemplars haben jedoch die Hinterachslenkung für 2046 Euro, die Luftfederung für 2136 Euro und die „Dynamic Chassis Control“ für 3272 Euro gewiss ihr Scherflein beigetragen.

Eine kleine Enttäuschung sind die sündhaft teuren, optionalen Keramikbremsen (8937 Euro). Wir stellen uns kürzere Bremswege vor, was aber an den Winterreifen gelegen haben mag, die auf den 22-Zoll-Felgen montiert waren. Außerdem war es mehr als zehn Grad warm. Hinten sind die Reifen mit einem Maß von 315/35 noch breiter als vorn (285/40).

Die Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h war somit tabu, aber 240 km/h sind auch ganz nett und schnell erreicht. Der Spurt von 80 bis 120 km/h in nur 3,2 Sekunden ist im Alltag ohnehin relevanter als der berühmte Sprintwert auf 100. Wer es auf der Autobahn Köln-Frankfurt bei 120 km/h laut Tacho belässt, schont im achten Gang mit 1800 Umdrehungen in der Minute den Motor und kommt auf einen Schnitt von 9,9 Liter Super Plus für 100 Kilometer.

Das hört sich gut an, doch einen Wagen wie den Cayenne GTS werden die allerwenigsten so fahren. Wer ihn fordert, muss mit bis zu 18 Litern auf 100 Kilometer rechnen, unser Schnitt belief sich letztlich auf 16,2. Der Spaß, den der geräumige Sportwagen im Kleid eines SUV macht, lässt er sich also teurer bezahlen. Ein 90-Liter-Tank sichert akzeptable Reichweiten.

Vom Diesel hat sich Porsche ja verabschiedet, sparen sollen jetzt die Hybride, die auch rein elektrisch fahren können. Auch den V8-Motor gibt es mit einem elektrischen Helfer, mit 180.000 Euro ist er das Topmodell der Baureihe. Bis zum Jahr 2025 soll die Hälfte aller Porsche elektrifiziert verkauft werden, Liebhaber sollten sich an dem GTS erfreuen, solange er noch gebaut wird. Das entsprechende Kleingeld braucht man für einen Porsche so oder so.