Fahrbericht Passat Variant GTE : Einfach ein paar Segel setzen

Aktualisiert am

Der VW Passat ist so was wie der große Bruder des Golf: ein Jahr älter, anderthalb Klassen höher und das wesentlich geräumigere Auto, kein Wunder bei 4,89 Meter Außenlänge. Schon im Großen Fahrbericht vom 12. November hatte er gut abgeschnitten ob seines Raumangebots und der technischen Qualitäten. Gefahren wurde im Herbst das Topmodell, der 2.0 TSI 4×4 mit 272 PS für gut 50.000 Euro, der im Schnitt 9,9 Liter Super auf 100 Kilometer benötigte. Von Haus aus gut 5000 Euro günstiger (ohne Prämie) ist der Passat Variant GTE, um den es hier gehen soll. Er kombiniert einen Elektromotor mit 115 PS und einen Benziner mit 156 PS aus 1,4 Liter Hubraum. Die Systemleistung liegt bei 218 PS.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Rein elektrisch soll der Plug-in-Hybrid mit einer Batterieladung von 13 kWh 55 Kilometer weit kommen, wir schafften aber maximal 38. Einmal, bei winterlichen Bedingungen, als der Heimweg statt einer halben gleich anderthalb Stunden dauerte, waren es sogar nur 22. Was beim GTE gut gefällt, ist das überaus harmonische Zusammenarbeiten der beiden Maschinen. Im Hybrid-Modus glänzte der GTE im Regionalverkehr mit einem Durchschnittsverbrauch von 4,8 Liter Super plus 14 kWh Strom auf 100 Kilometer. Die rein elektrischen Kilometer herausgerechnet, kamen wir mit vielen Langstreckenkilometern auf 8,8 Liter Super.

Rein elektrisch benötigte er auf die Standard-Distanz sehr hohe 31,9 kWh. Mit Strom fährt es sich am günstigsten, nur muss dann ständig geladen werden. Im Hybrid-Modus sind im Regionalverkehr ungefähr 80 Kilometer drin, bis der Füllstand der Batterie auf Rot geht. Langsame Geschwindigkeiten fährt der GTE im Hybrid-Modus rein elektrisch, aber auch wenn der Benziner läuft, unterstützt der Elektromotor den Verbrenner. Sehen kann man das Spiel der Kräfte im digitalen Drehzahlmesser. Dort zeigt ein mitlaufender blauer Balken den Stromeinsatz. Gelb wird der Balken beim Rekuperieren – und er läuft zurück. Rot steht hier für den Boost-Modus, der mittels GTE-Schalter aktiviert werden kann.

Kurzfristig wird dann die volle Systemleistung abgerufen, es werden gleichsam zusätzliche Segel gesetzt. Ganz leer ist die Batterie nie, denn bei jedem Bremsen wird Energie zurückgewonnen. Um dies zu unterstützen, hat das SechsGang-Doppelkupplungsgetriebe zum Fahren neben „D“ die Stellung „B“ für Bremsen. Dann wird ohne Gas stärker rekuperiert, wobei die Verzögerung nach unserem Geschmack für Normalbetrieb zu stark ist.

An der Steckdose dauert Laden sechseinhalb Stunden, an der Wallbox sind es vier, geladen wird mit maximal 3,7 kW. Der Akku liegt hinten im Wagenboden und kostet auf den ersten Blick keinen Nutzraum, aber das Fach unter dem Laderaumboden ist kleiner, außerdem steht der Boden acht Zentimeter höher, also fehlen 100 Liter Volumen, doch 1770 maximal sind immer noch mehr als genug. Die Ladefläche ist nach dem Umlegen der Rückbank nahezu eben und mehr als 1,80 Meter lang.

Der Preis für den GTE – schön, dass VW das „Plug-in“ vermeidet – liegt bei 45.810 Euro. Davon geht die Prämie ab. Unser Testwagen hatte einen Endpreis von 65.635 Euro. Das ist viel Geld für einen technisch spannenden und hochwertigen Volkswagen.