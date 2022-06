Fahrbericht Opel Astra : Noch knapp über Par

Der Opel Astra gehört zu den Jägern des VW Golf. Noch nie war er so nah dran am großen Vorbild. Mit der kommenden batterieelektrischen Version setzt er dann zum Überholen an.

Der Automobilmarkt ist im Umbruch. Und das nicht nur, weil die Politik mit aller Macht das Elektroauto durchsetzen will. Auch ohne politischen Willen hat sich die Neuwagenlandschaft in den vergangenen 20, 30 Jahren extrem verändert, SUV dominieren, es gibt Allianzen, an die man nicht im Traum dachte, und dazu ist das Angebot an einzelnen Modellen stark gewachsen. Nur den VW Golf ficht das kaum an. Der ist immer noch das meistverkaufte Auto, wenn auch mit geringerem Vorsprung. An ihm messen sich in der Kompaktklasse alle, erst recht der Opel Astra. Er war einst der Rivale Nummer eins, stets Zweiter in der Zulassungsstatistik, kommt aber seit Längerem nur noch auf die hinteren Ränge.

Mit dem neuen Astra L nehmen die Rüsselsheimer abermals Anlauf, den Platzhirsch anzugreifen, und er muss das nicht mehr allein tun, die neue Konzernverwandtschaft von Peugeot-Citroen und DS schickt Autos auf der gleichen Plattform ins Rennen um die Kundengunst. Äußerlich unterscheiden sich die Fahrzeuge deutlich, es wird wesentlich mehr getan als nur die Embleme getauscht.