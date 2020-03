Fahrbericht Mercedes EQC : Frust auf der Fernfahrt

Aktualisiert am

Elektrische Autos gehören in die Stadt. Es gibt aber Menschen, die müssen längere Strecken zurücklegen und wollen trotzdem mit Strom fahren. Was tun? EQC kaufen. EQC kaufen?

Sie seien die Einzigen, die je mit Tesla Geld verdient hätten, erzählen sie beim Daimler gern mit verschmitztem Lächeln. Weil die Stuttgarter mal an dem amerikanischen Elektroautopionier beteiligt waren und jene Beteiligung mit Gewinn abgestoßen haben. In der Tat fährt Tesla horrende Verluste ein, gleichzeitig aber einigen Imagegewinn.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Was Achtung und Ansehen angeht, kann kein Konkurrent mithalten, auch Daimler nicht, was sich schleunigst ändern sollte. Der Erfinder des Automobils kann sich doch nicht von einem Emporkömmling zeigen lassen, wo die Kilowatt hängen. Die erste Antwort hat ziemlich lange auf sich warten lassen, wer mag es einem konservativ denkenden Haus angesichts der schleppenden und ohne staatliche Subvention noch immer nicht wettbewerbsfähigen Elektromobilität verdenken? Vermutlich im Gefühl, dabei sein sei erstmal alles, entstand also der EQC. Um seine Stellung einzuordnen, mag man sich den mittlerweile eingetretenen Sinneswandel vor Augen führen. Mercedes-Benz entwickelt künftig alle Modelle als Elektrofahrzeug und entscheidet dann situativ, welches auch einen Verbrennungsmotor bekommen soll.