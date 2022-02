Land Rover Defender 90 : Kurz und bisschen knapp

Der Land Rover Defender 90 kommt fast noch so urig daher wie sein Großvater von 1948. Anderseits hat die Moderne Einzug gehalten. Es mangelt aber an Platz für mehr als zwei Personen.

Schon anderthalb Jahre ist der neue Land Rover Defender auf dem Markt, und alles ist anders. Von der Statur her ist er der Alte, aber sonst ein hochmodernes Auto mit allem, was man heute braucht und haben will, und von seiner Geländetauglichkeit soll er kein Jota eingebüßt haben.

Nach wie vor ist der zweitürige, kurze 90 das schickere Auto, er macht mehr her als der viertürige 110, vor allem wenn die Luftfederung, die 2846 Euro extra kostet, auf dem hohen Geländeniveau steht. So könnten 90 Zentimeter tiefe Flussläufe durchfahren werden. Allradantrieb und Untersetzungsgetriebe sind für einen Defender weiterhin selbstverständlich, dazu lässt sich das Differential an der Hinterachse sperren, für weitere 1224 Euro extra. Alle Defender haben eine Achtgangautomatik von ZF, und statt mit nur einer Motorversion wie zuletzt 2016 geht der 90 nun mit fünf ins Rennen. Vier Drei-Liter-Sechszylinder und ein Fünf-Liter-V8 locken. Letzterer ist ein Benziner mit 525 PS. Die anderen Maschinen haben 200, 250, 300 PS als Diesel oder 400 PS als Benziner.

Zu Gast in der Redaktion war das Basismodell mit seinen 200 PS, die vollkommen ausreichen, um sich standesgemäß zu bewegen. 500 Newtonmeter maximales Drehmoment sind ein Wort, das Spitzentempo von 175 km/h erledigt der Motor mit 2500/min nebenbei. Hohe Geschwindigkeiten bringen aber zweistellige Verbrauchswerte mit sich. Wer nur 120 km/h bei 1650/min fährt, kann mit 7,8 Liter auf 100 Kilometer auskommen. Das ist nah am Normverbrauch. Unser Schnitt belief sich nach 1950 gefahrenen Kilometern auf 10,1 Liter Diesel.

Wer den 90er-Defender mag und haben will, muss mit ein paar Schwächen klarkommen: Er ist trotz 4,58 Meter Länge eigentlich ein Zwei-Personen-Auto, weil die hinteren Sitze kaum zu erreichen sind. Den Einstieg schaffen nur gelenkige Personen. Um dafür die Vordersitze nach vorn zu klappen und zu schieben, sind in der Basisversion je zwei Handgriffe nötig. Hinten angekommen, sitzen bis zu drei Personen halbwegs passabel, nur sehen sie sehr wenig, wenn die modischen Blechblenden an den hinteren Seitenfenstern angebracht sind. Zudem ist der dann verbleibende Kofferraum mit knapp 300 Liter Fassungsvermögen ein Witz für ein so großes Auto. Ein großer Koffer passt stehend hinein, die Tiefe beträgt am Boden nur 45 Zentimeter, die Kopfstützen der Rückbank berühren fast das Heckfenster.

Um ordentlich Gepäck mitnehmen zu können, muss die dreigeteilte Rücklehne umgelegt werden, was aber nicht zu einer ebenen Ladefläche führt. Die Bank flugs ausbauen geht auch nicht, dennoch beträgt das maximale Ladevolumen gut 1250 Liter. Beim Fahren überzeugt der Defender 90 aber, es trennen ihn Welten vom Vorgängermodell. Nur die Bremsleistung ist aufgrund des hohen Gewichts von 2,3 Tonnen mau. Ein Startpreis von 54.000 Euro erschreckt, aber ein vergleichbarer Jeep Wrangler ist nicht billiger.

Vor dem Glück mit dem Defender 90 steht eine 90 Seiten umfassende Preisliste. Jede Lackierung außer Weiß kostet extra, ein weißes Dach als Kontrast verlangt nach 1149 Euro, ein dritter Sitz vorn, der allenfalls für Kinder taugt, ist mit 893 Euro eingepreist. Viele der angebotenen Extras dienen nur dem vermeintlich besseren Aussehen wie die Blechblenden, ein wenig Funktionalität bietet die äußere Ladebox am Seitenfenster für schlappe 889 Euro. Ein Dachträger kostet 1474 Euro. Unser Testwagen kam letztlich auf gut 65.000 Euro, war also nicht über Gebühr mit Extras bestückt. Das bleibt sehr viel Geld für einen gewiss urigen Wagen, der aber mehr denn je aus der Zeit gefallen scheint. Immerhin gibt es den viertürigen 110 auch als Plug-in-Hybrid. Zudem soll ein rein elektrischer, kleiner Land Rover kommen. Vielleicht 2023, passend zum 75-jährigen Jubiläum der Marke.