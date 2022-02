Kia Ceed Sportswagon : Sparsam auch ohne Strom

Jens Mayer

20.02.2022 - 19:33

Technischer Analphabetismus? Ich frage mich: Was sind das für Kunden, die so etwas kaufen. Wie schon hier von M. Brax und F. Catus erwähnt, ist ein altbewährter Diesel mindestens so sparsam und systemtechnisch viel einfacher, preiwserter ohne Akku, der auch noch seltene Ressourcen in der Herstellung verbraucht und später ensorgt werden muss. Ist es wirklich so, dass allein die Erzählung "Elektro = Öko" für eine Kaufentscheidung ausreicht, um im Mainstream mitzuschwimmen? Oder ist es technischer Analphabetismus?