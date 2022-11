Fahrbericht Jeep Compass : Teilweise antriebslos

Der Name Jeep erzeugt in den Köpfen der Automobilisten sofort ein Bild: Große Räder mit groben Stollen, kantige Form, Schlammspritzer bis zum Dach. So etwas gibt es noch, das meistverkaufte Modell ist jedoch gleich nach dem weichgespülten kleinen Renegade der Compass, ein ebenfalls im Windkanal rundgelutschtes SUV von der Größe eines VW Tiguan.

Allradantrieb gibt es nur noch in den beiden PHEV-Versionen, und dort ist es auch kein echter, sondern der Elektromotor unterstützt an der Hinterachse den Verbrenner vorn. Neu hinzugekommen ist in diesem Jahr ein Mild-Hybrid, der nicht ganz so mild ist wie in ähnlichen Modellen der Wettbewerber, denn der Compass e-Hybrid kann mit seinem bis zu 17 kW leistenden Elektromotor tatsächlich anrollen und ein paar Meter weit fahren.

Für eine Runde im Parkhaus reicht es, bei jeder noch so leichten Steigung oder Beschleunigung springt rumpelnd der Benzinmotor an. Ein Knopf für rein elektrisches Fahren erübrigt sich daher, aber es gibt einen, mit dem die elektrische Unterstützung abgeschaltet werden kann, wofür auch immer.

Der Energiefluss wird vorbildlich angezeigt

Beide Motoren wirken auf die Vorderachse. Ausflüge ins Gelände verbieten sich also, zumal unter der Frontschürze weniger als 15 Zentimeter Platz ist. Wir haben damit trotz mäßiger Geschwindigkeit an einer Bodenwelle aufgesetzt, obwohl die Federung nicht weich ausgelegt ist. Der Vierzylindermotor mit 1,5 Liter Hubraum klingt etwas angestrengt, der Eindruck wird verstärkt, weil die Automatik die unteren ihrer sieben Gänge unnötig lange hält. Die 130 PS (96 kW) bringen den Compass aber brauchbar bis etwa 160 km/h voran, dann wird es zäh.

Der Energiefluss wird im großen Display vorbildlich angezeigt. Dort ist auch abzulesen, dass der Mild-Hybrid beim Gaswegnehmen nur dezent mit einem bis vier kW lädt, beim Bremsen können bis zu 14 kW zurückgewonnen werden. Der Lohn der Mühe sind relativ günstige Verbrauchswerte um die sieben Liter auf 100 Kilometer, mit Reisetempo 150 km/h auf der Autobahn sind es dann aber schon rund zehn Liter auf 100.

Die Ausstattung im Testmodell war umfangreich

Die leichte Überarbeitung im vergangenen Jahr hat dem Compass gutgetan, einige elektronische Helfer sind hinzugekommen, und er hört jetzt auf „Hey Jeep“. Der Innenraum bietet reichlich Platz auch für groß gewachsene Leute, und sie genießen eine gute Rundumsicht. Das 4,40 Meter lange SUV bietet einen Kofferraum mit ansprechender Größe (438 Liter), nach dem Umklappen der Rückbanklehne sind es knapp 1400 Liter. Störend macht sich das starke Spiegeln der Frontscheibe bemerkbar. Und das ständige Piepen, das uns einmal ein paar Kilometer ohne erkennbaren Grund begleitete. Gut gefallen dagegen die verzerrungsfreie Rundumkamera und der kräftige Wasserstrahl aus den Scheibenwaschdüsen.

Im Mitteltunnel gibt es ein Fach, in dem der ganze Unterarm verschwindet, und auch sonst finden sich reichlich Ablagen. Die Ausstattung im Testmodell war umfangreich, es hatte unter anderem eine Ausparkhilfe, Sitzkühlung, große elektrisch abklappende Rückspiegel und eine Steckdose mit 230 Volt hinten. Das alles zum Preis von 47.880 Euro, den Compass mit 130 PS gibt es aber schon für knapp 40.000 Euro. Das könnte auch ein Grund für die Beliebtheit des Modells sein.