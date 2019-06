Fahrbericht Honda Super Cub : Pfeif auf Elektro

Aktualisiert am

Die Super Cub ist eine Legende billiger Mobilität. Nun bietet Honda das Vehikel in einer Edel-Version auch hierzulande an. Ein Fahrbericht.

Das Hundert-Millionen-Muli: Honda Super Cub C 125 Bild: Wille

Der Mann an der Tankstellenkasse wirkt pikiert, bellt: „Großauftrag, wa?“ Aber statt zu maulen über die kleine Menge des Gezapften und den für ihn lächerlichen Betrag von 3,59 Euro sollte er froh sein, dass man überhaupt noch kommt. Man könnte ja auch Elektroroller fahren. Ein gewisses Angebot brauchbarer Stromscooter ist mittlerweile vorhanden.

Wobei – die Honda Super Cub weckt erhebliche Zweifel am Sinn des Elektrorollers. Genügsam, handlich, hübsch, für 3690 Euro zu haben. Zu dem Preis bekommt man keinen Elektroroller, der mit ihr konkurrieren könnte. Der Niu NGT aus China, der rund 70 km/h schafft und als Leichtkraftroller ebenfalls in die A1-Führerscheinklasse fällt, kostet 4500 Euro, die 90-km/h-Elektroschwalbe 7000. Was außerem für die Honda spricht: kein Reichweitenzittern, kein Kabel, keine Ladezeiten. Getankt ist sie innerhalb von Minuten, Bezahlvorgang und dummes Gesicht des Tankwarts inklusive.

Unsere weiteren Tankrechnungen der gemeinsam verbrachten Tage beliefen sich auf 3,74 Euro, 3,63 Euro, 3,98 und 4,08 Euro. Immer randvoll getankt, wohlgemerkt. Das lag natürlich nicht allein am geringen Verbrauch des 125-Kubik-Motörchens, sondern auch am winzigen 3,7-Liter-Benzinbehälter. Die Reserveanzeige begann schon nach etwa 130 Kilometern zu blinken. Ein größerer Tank, der einen seltener an die Zapfsäule zwingt, wäre wünschenswert.

Dennoch ist es eine Freude, wie sparsam der Viertakt-Einzylinder an der Leitung nuckelt. Wir benötigten 1,8 bis 2,2 Liter auf 100 Kilometer, trotz täglicher Vollgas-Passagen zur Überwindung von Autobahn-Abschnitten. Hondas Verbrauchsangabe von 1,5 Liter nach WMTC-Norm erscheint nicht utopisch, zumindest bei einer Fahrweise ohne den Gashahn am Anschlag. Da stellt sich die Frage: Wozu sich Batteriegedöns, Sorge um die Herkunft der Rohstoffe, die Erzeugung des Stroms antun? Lärm stellt ebenfalls kein Problem dar. Leise tuckert die Honda Super Cub C 125 vor sich hin.

Es handelt sich um den jüngsten Abkömmling einer Dynastie von Vehikeln, die seit Jahrzehnten weite Gebiete Südostasiens bevölkern und auch in anderen Teilen der Welt zu Hause sind. Diverse Varianten mit 50 bis 125 Kubikzentimeter Hubraum entstanden im Laufe von mehr als 60 Jahren. Der 19. Oktober 2017 war der Tag, an dem Honda verkündete, die Produktion habe die Zahl von 100 Millionen Exemplaren überschritten. Die Super Cub gilt als das meistverkaufte Motorfahrzeug aller Zeiten. Seit neuestem wird eine 125er-Version erstmals offiziell in Deutschland angeboten.

Das Schöne: Diese C 125 sieht der Urmutter aller Super Cubs, der C 100 von 1958, sehr ähnlich. Die hatten Unternehmensgründer Soichiro Honda und sein Partner Takeo Fujisawa selbst entwickelt. Rahmen mit Durchstieg, Beinschilde, große Räder mit dünnen Reifen, üppige Kotflügel, Halbautomatik-Schaltung – im Großen und Ganzen alles noch so wie einst. Wo immer man hierzulande mit der Neuen auftaucht, erweist sie sich als Herzensbrecher. Während die Cub (Cheap Urban Bike) andernorts in der weiten Welt als billiges Muli der Mobilität geschätzt wird, unkaputtbar oder zumindest einfach zu reparieren, hört man hier ständig: „Nein, wie süß!“