Fahrbericht Honda Rebel : Stabiles Bobberle

Motorradfahren kann so einfach sein: Drauf und los! Das geht freilich nicht mit jeder Maschine, mit der Honda CMX 500 Rebel aber ganz gewiss. Sie tritt in einer Klasse an, die man gemeinhin den Anfängern, Wiedereinsteigern oder den Frauen zuschreibt, und mit ihrer Leistung (es gibt keine stärkere Variante) ist sie zudem auf den A2-Führerschein zugeschnitten. Das alles muss kein Nachteil sein, Platz sieben in der deutschen Zulassungsstatistik für 2019 sind der beste Beweis dafür. Die gute Plazierung verdankt die Honda aber auch dem selbstbewussten, markanten Auftritt in der Kategorie Bobber und dem attraktiven Preis von 6500 Euro.

2020 kommt sie nun überarbeitet daher, gefeilt wurde unter anderem an der Federung, die Lichter leuchten jetzt als LED, ein neuer 2-1-Auspuff sorgt für das Bestehen der künftigen Euro-5-Abgasnorm. Der Motor ist unverändert der bewährte Reihen-Zweizylinder aus der CB-Familie mit exakt 471 Kubikzentimeter Hubraum und einer Leistung von 46 PS bei 8500 Umdrehungen in der Minute. Das maximale Drehmoment von 43 Nm liegt bei 6500/min an.

Der wassergekühlte Zweizylinder sorgt für kurzweiligen Vortrieb im Rahmen seiner Möglichkeiten. Er springt sofort an, läuft gleich rund und blubbert schön vor sich hin. Wohl fühlt man sich auf dem tiefen Sattel sowieso, zu groß darf man allerdings nicht sein. Die Sitzposition (Höhe 69 Zentimeter) ist kommod, am rechten Bein stört das Getriebe etwas, prima sind die Spiegel, in denen viel mehr zu sehen ist als nur Fahrerarme wie bei so vielen Motorrädern. Mit der sehr leichtgängigen, ebenfalls überarbeiteten Kupplung sind die sechs Gänge schnell durchgeschaltet, das Getriebe hakelt nicht, der Leerlauf ist immer und sofort zu finden. Mit ihrem tiefen Schwerpunkt und dem relativ geringen Leergewicht von 190 Kilo schwingt die handliche Honda spielerisch durch die Kurven. Fürs Verzögern muss je eine Scheibe am Vorderrad (130/90-16) und eine am hinteren Schlappen (150/80-16) reichen, was es auch tut.

So einfach und sicher sich die Rebel auch fährt, einen großen Nachteil hat sie: Sie ist einfach zu hart gefedert. Gröbere Unebenheiten der Straße gehen mächtig ins Kreuz. Da heißt es aufpassen oder die Zähne zusammenbeißen. Was da überarbeitet wurde, ist uns ein Rätsel.

Auf der Autobahn ist eine Höchstgeschwindigkeit von 155 km/h drin, wirklich Spaß macht das dann aber nicht. Der Winddruck ist ziemlich hoch, ein guter Knieschluss hinter dem schmalen Tank nicht zu erreichen. Ein Reisemotorrad will und kann die Rebel nicht sein, der Sozius-Sitz taugt nur für die Fahrt zur nächsten Eisdiele. Bauartbedingt geht es kaum unbequemer. Wer will, lässt das kleine Kissen weg, das sieht dann noch cooler aus. Werkzeug zum Schrauben ist unter dem Fahrersitz, der aber selbst erst mal abgeschraubt sein will.

Die Rebel ist ein ziemlich konsequent im Bobber-Stil designtes Motorrad, dazu gehört der Scheinwerfer mit seinen vier einzelnen Lichtpunkten, zwei davon fürs Fernlicht, die in der Nacht die Straße sehr gut ausleuchten, und der minimalistische Rundtacho, dessen Anzeigen freilich digital sind. Auf die Drehzahl muss verzichtet werden, hilfreich ist die Ganganzeige, auch weiß die Honda, wie spät es ist. Leider ist die Einheit bei Tageslicht eher schlecht zu erkennen. Klassische, analoge Rundinstrumente hatten auch ihre Vorteile. Trotz Balkendiagramm kann der Füllstand des kleinen Elf-Liter-Tanks nur erahnt werden. Macht nichts, wer nach ungefähr 200 Kilometern Fahrt tanken geht, liegt immer richtig. Honda gibt den Verbrauch mit 3,7 Liter auf 100 Kilometer an, wir benötigten im Schnitt 4,2. Das Tanken selbst ist mühsam und zeitraubend.

Wie es sich für einen Bobber gehört, kommt der Zündschlüssel links unten an der Seite ins Schloss, auf der anderen Seite rechts unten, aber weiter vorn, sitzt das Lenkerschloss, das einen sehr stabilen Eindruck macht.

„Stabil“ lautet auch das Gesamturteil zur Honda, ganz im Sinne der neuen Bedeutung des Worts in der Jugendsprache, das sich vielleicht mit „prima“ übersetzen lässt.